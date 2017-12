Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt Strahlende Kinder und Lichterglanz in Wersen

Strahlende Kinder und Lichterglanz in Wersen MEC öffnen

Endlich ist der Nikolaus da. Foto: Erna Berg

erbe Lotte. Tausende von kleinen Lämpchen leuchteten am Wochenende in Wersens Straßen und auf dem einladend schön geschmückten Rathausvorplatz und Weihnachtsmarkt, der nach drei gut besuchten Tagen am Sonntagabend zu Ende ging.