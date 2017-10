Neues Studio öffnet Türen Larissa Israel will Selbstheilungskräfte stärken

Lotte. Einen lange gehegten Wunsch erfüllt sich Larissa Israel am Samstag, 7. Oktober: Um 15 Uhr eröffnet sie mit einem Tag der offenen Tür ihr „Unison Healing – Zentrum für Selbstheilung und Potenzialentfaltung“ an Lottes Wersener Straße 10.

Bevor die zierliche Frau mit der starken hellen Aura ihre Fähigkeiten in dem komplexen Metier vertiefte, schlug sie nach dem Abi an der Waldorfschule für einige Jahre einen normalen Weg ein. In London erwarb sie den Bachelor in „European Studies“. Anschließend zog es sie an die Pariser Sorbonne, die sie mit zwei weiteren Masterabschlüssen in Erziehungswissenschaften und Musikmanagement verließ.

Projektleiterin bei den Berliner Philharmonikern

Da hatte sie sie ihre Projektleiterstelle bei den Berliner Philharmonikern bereits sicher: Der damals neue Chefdirigent Sir Simon Rattle startete das „Education-Programm“, unter anderem mit dem Projekt „Rythm is it!“, in dem die Profimusiker klassische Musik bundesweit in etliche soziale Brennpunkte und Gefängnisse brachten.

„Während der Zeit habe ich gemerkt: Musik und Klang verändern die Menschen “, blickt Larissa Israel zurück auf eine Zeit, in der sie mit Freude ihre gesamte Kraft in das Programm einbrachte. Und doch spürte sie immer stärker, dass etwas anderes ihre wirkliche Berufung ist. Was genau, das wurde beim Urlaub auf Bali Gewissheit, als sie dort neue Energien tanken wollte.

„Es geht nicht ums Tun, es geht ums Sein.“

Sie gab ihre Anstellung bei den Philharmonikern auf und widmete sich der energetischen Ausbildung. „Ich habe begriffen: Es geht nicht ums Tun, es geht ums Sein“, betont Larissa Saraswati Israel. Den Beinamen erhielt sie von einem Yogameister in Indien. „Saraswati ist kurz gefasst die Göttin der Weisheit, des Lernens und Lehrens, der Künste und der Wissenschaft“, berichtet die 43-Jährige schmunzelnd. Eine weitere Ausbildung habe sie bei Fabian Maman abgeschlossen, ergänzt sie. Er habe beispielsweise geforscht, wie sich Klang auf menschliche Blutzellen auswirkt.

International gebucht

Seit mehreren Jahren wird sie für Gruppenangebote und Einzelsitzungen in europäischen Yoga-Studios gebucht. „Die feinstofflichen Frequenzen, die man beginnt wahrzunehmen, sind sehr vielfältig“, sagt Larissa Israel.

Sie weiß um die Skepsis vieler Menschen ihrer Tätigkeit gegenüber. Andererseits bestätigen sie Erfolge, auch mit ihren Händen Fähigkeiten zu besitzen, die Selbstheilungskräfte der Menschen zu aktivieren und zu stärken. Einst kam ein älterer Herr mit Gehhilfen zu ihr. Sie entfernte zahlreiche erspürte Blockaden. „Sehr zweifelnd sind er und seine Frau gegangen. Als auch ich anfing, daran zu zweifeln geholfen zu haben, kam nach zwei Wochen eine Mail der Frau, dass er beschwerdefrei wieder kleinere Strecken laufen kann“, berichtet Larissa Israel zufrieden.

Brücken zur Schulmedizin bauen

Den energetischen Einklang des Körpers wiederherzustellen gelinge zum Beispiel mit Klangschalen und Stimmgabeln, Atem- und Bewusstseinsübungen, die physikalisch mit der Herzkohärenz in Resonanz gehen, erklärt sie.

Eins ihrer Ziele ist es, Brücken zu bauen zur Schulmedizin. „Ich wünsche mir, mehr Hand in Hand mit der Schulmedizin zu arbeiten, so wie es in der Schweiz oft praktiziert wird“, betont Larissa Israel und: „Ich bin keine Wunderheilerin und kann nicht versprechen, dass es immer hilft. Bei meiner Arbeit habe ich wiederholt festgestellt, dass Selbstheilungskräfte dann schneller beginnen zu wirken, wenn der Hilfesuchende dran glaubt. Ich möchte helfen, dass Menschen ganzheitlich und mehr eigenverantwortlich gesund werden und dass diejenigen, die an einem Scheideweg stehen, dann auch ihren eigenen Weg finden.“

Zurück zu den Wurzeln der Ahnen

Sie ist mit ihrer Kunst zurück zu den Wurzeln gekommen. Beim Tag der offenen Tür im „Ahnenhaus“, wie Larissa Israel das Gebäude bezeichnet, das ihre Ur-Großeltern gebaut haben, bietet sie für interessierte Besucher eine Sitzung mit Klangschalen und eine Einführung in ihre Arbeit an. Mehr unter www.unisonhealing.com/de.