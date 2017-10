Büren verliert 3:7 gegen Recke A-Junioren Kreisliga A: Lotte unterliegt in Esch

Lotte. In der A-Junioren Kreisliga A führt kein Weg mehr an Eintracht Mettingen vorbei. Lotte und Büren verloren.

Ob Meisterschaft oder Pokal, Mettingen gewinnt zurzeit alles. Lotte hat indes seine erste Niederlage in der Kreisliga A hinnehmen müssen, obwohl die Lotter das Spiel gegen SW Esch über weite Strecken dominiert hatten. Die JSG Büren hängt nach drei Spielen im Tabellenkeller fest; am Wochenende gab es gegen TuS Recke eine vermeidbare 3:7 Niederlage.

Eintracht Mettingen – JSG Hopsten/Schale 8:1 (4:0): 15 Minuten benötigten die Mettinger, um sich den Gegner der Spielgemeinschaft zurechtzulegen, danach begannen sie mit dem Tore schießen. In der 20. Und 22. Minute waren es Bastian Richter und Henrik Hirtz, die per Doppelschlag den Torreigen eröffneten und in der 34. Und 38. Minute Richter und Lasse Kessling, auch wieder per Doppelschlag. Da war das Spiel bereits gelaufen. Im zweiten Durchgang dasselbe Spiel: Mettingen hochüberlegen, legte noch vier weitere Treffer durch Marvin Post (3x) und Janik Kuhlenbeck nach. Der vermeidbare Gegentreffer in der 92. Minute fiel nach einer Verletzung des Mettinger Kapitän Oliver Löffers. In dieser Form wird es schwer, Mettingen zu schlagen.

SW Esch - SF Lotte 2:1 (0:0): Lotte hatte über weite Strecken der ersten Halbzeit mehr von Spiel, aber ein Tor wollte, trotz großer Chancen, einfach nicht fallen. Das rächt sich bekanntlich oft in der Endabrechnung. Das erste Tor fiel erst nach der Pause in der 47. Minute durch Lottes Janik Fiedler – gerecht, wie der Spielverlauf es bis dahin zeigte. Lotte war optisch überlegen, vergaß aber das Tore schießen. Das besorgte dann Eschs Stürmer Tobias Terheyden mit seinen beiden Treffern in der 52.t und in der 78. Minute durch einen Elfmeter. Bemerkenswert, dass Janik Fiedler der erste Spieler war, der gegen Esch in dieser Saison getroffen hat. Durch die Niederlage rutscht Lotte auf Rang fünf ab, kann aber am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen Recke mit einem Sieg wieder oben angreifen.

TuS Recke – JSG Büren/Piesberg 7:3 (3:1): In der 4. Minute erzielte Reckes Kapitän Daniel Kammerzell bereits das 1:0 in einer Partie, in der beide Mannschaften sehr wechselhaft spielten. Nach einer 4:1 Führung der Gastgeber zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte dann aber plötzlich Büren/Piesberg seine stärkste Phase und kam durch einen Doppelschlag in der 53. und 55. Minute durch Berkay Jonas Inci und Mika Kroll wieder auf 4:3 heran. Es war aber nur ein Strohfeuer von etwa zehn Minuten. Nach dem erneuten Treffer der Recker stellte die Spielgemeinschaft das Aufbäumen wieder ein und der TuS kam noch zu zwei weiteren Treffern zum 7:3 Endstand.