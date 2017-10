Junge schwer verletzt in Klinik gebracht 15-Jähriger stürzt durch Dachfenster der Wersener Sporthalle

Der verletzte Junge wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Foto: Erna Berg

erbe/yari Lotte. Ein 15-Jähriger ist am frühen Sonntagabend durch das Dachfenster der Sporthalle in Lotte-Wersen gefallen und etwa vier Meter tief gestürzt. Ein Hubschrauber brachte den Jungen daraufhin mit schweren Verletzungen in eine Klinik.