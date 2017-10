Halen nach Arbeitssieg Erster, Velpe setzt Ausrufezeichen Westerkappeln II verliert Kellerduell

Westerkappeln. In der Kreisliga B1 hält Eintracht Mettingen II durch ein 6:0 gegen den SC Halen II Kontakt zur Spitze, zudem setzte sich Westerkappeln 4:2 gegen Recke II durch. In der Kreisliga B2 hat der SC Halen durch ein 3:1 beim SC Hörstel II die Tabellenführung vom SV Ibbenbüren II übernommen, der 2:4 beim SC Velpe Süd unterlag. In Schlagdistanz bleibt der SV Büren II durch ein 4:2 gegen Teuto Riesenbeck II, während es im Tabellenkeller für Westfalia Westerkappeln II gegen Schlusslicht Ibbenbüren Türkiyem Spor eine 1:6-Pleite setzte.

Kreisliga B1

Eintracht Mettingen II - SC Halen II 6:0 (2:0)

Mettingens Cornelius Robin (5.) traf früh aus der Drehung in den Winkel. Danach war die Eintracht deutlich überlegen, scheiterte aber immer wieder an Halens Torwart Maximilian Gregor. Mit einem Solo gelang Malte Röber (30.) das 2:0. Niklas Michel (69.) nach Querpass von Marius Moormann, und erneut Robin (74.) auf Zuspiel von Julian Michel, sorgten für die Entscheidung. Nach einem Eigentor (76.) setzte Lukas Baar (80.) den Schlusspunkt. Halens einzige Chance hatte Nils Gebauer, der in der 82. Minute am gut mitspielenden Eintracht-Schlussmann Andreas Markwart scheiterte.

Westfalia Westerkappeln - TuS Recke II 4:2 (1:1)

Die Gastgeber konnten sich nur 60 Sekunden über den Führungstreffer von Leon Fischer (24.) freuen, denn Recke egalisierte nach einem individuellen Fehler prompt. Andres Valle brachte Westerkappeln fünf Minuten nach dem Seitenwechsel wieder in Front. Diesmal hielt der Vorsprung acht Minuten, bis Recke per Elfmeter ausgleichen konnte. 120 Sekunden später gab es Strafstoß auf der anderen Seite, den Valle sicher verwandelte und auch das letzte Tor der Partie durch Fischer (87.) fiel vom Elfmeterpunkt.

Kreisliga B2

SV Büren II - Teuto Riesenbeck II 4:2 (1:0)

Die Gastgeber gingen nach einer Kopfballverlängerung Dawid Bozkos durch Christos Pantekalos (21.) in Führung. Nach einer Einzelleistung fiel der Ausgleich (47.). Sieben Minuten später brachte Bozko die Heimelf aus Nahdistanz wieder in Front, Dennis Kleingünther hatte sich auf rechts durchgesetzt und in die Mitte gepasst. Nach einer Stunde egalisierten die Gäste nach einem Konter erneut. Maximalian Riehemann (65.) gelang nach einer schönen Kombination durch die Mitte aus 14 Metern das 3:2, bevor Kleingünther (90.) nach schönem Diagonalpass von Tobias Wilke alles klar machte.

SC Hörstel II - SC Halen 1:3 (1:0)

Nach einer misslungenen Abseitsfalle der Halener stellte Hörstel die Partie unmittelbar vor der Pause mit dem Führungstreffer auf den Kopf. Zuvor spielte nur Halen, das aber das Toreschießen vergaß, unter anderem setzte Sebastian Freking einen Kopfball an den Pfosten. Zwei Minuten nach der Pause erzielte Patrik Buxhovi per Abstauber den Ausgleich, nachdem Björn Jansson am Torwart gescheitert war. Fünf Minuten später machte es Jansson besser, der nach einem weiten Pass von Hennes Teetz noch den Keeper aussteigen ließ. Da Halen weitere Chancen liegen ließ, unter anderem scheitere wieder Freking per Kopf am Pfosten, schloss Stefan Bettien (90.+1) einen Konter nach Pass von Buxhovi ab.

SC Velpe Süd - SV Ibbenbüren II 4:2 (1:2)

Pierre Teepe hatte mit drei Toren maßgeblichen Anteil verdienten Sieg für effektiven Velper. Der Führungstreffer nach rund einer Viertelstunde ging auf Konto von Jens Heckmann, der bei seinem Kopfball nach einem Freistoß von einem Ausrutscher des Gäste-Keepers profitierte. Mit zwei Toren (30. und 35.) drehte Ibbenbüren noch vor der Pause die Partie. In der 55. Minute dann senkte sich eine Flanke von Pierre Teepe ins lange Eck zum Ausgleich. Ibbenbüren vergab die erneute Führung die dann Teepe in der 65. Minute für Velpe erzielte, bevor er in der Schlussminute Nutznießer eines Missverständnisses war.

Westfalia Westerkappeln II - Ibbenbüren Türk. Spor 1:6 (1:1)

Max Koslow (20.) gelang mit einem Flachschuss aus 16 Metern die Führung für die Westfalia. Nach guten Chancen für das 2:0, egalisierten die Gäste in der 33. Minute, auch, weil Westerkappelns Schlussmann zu zögerlich wirkte. Das galt auch für das 1:2 (50.). Nachdem der Gastgeber dreimal wechseln musste, lief nichts mehr zusammen, sodass die Ibbenbürener ohne viel Mühe zu den weiteren Toren (67., 80., 85. und 86.) kamen.