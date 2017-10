Bürens Partie abgesagt Mettingen lässt Aufsteiger Lengerich II keine Chance

Lotte. In der Kreisliga A hat Eintracht Mettingen nach zwei Pleiten in Folge gegen Aufsteiger Preußen Lengerich II durch ein souveränes 5:0 (2:0) wieder einen Sieg gelandet. Die Partie SV Büren gegen Brukteria Dreierwalde wurde wegen anhaltender Regenfälle abgesagt.

Nach zwei Niederlagen am Stück waren die Gastgeber von Beginn an auf Wiedergutmachung aus. Marius Moormann (10.) mit einem Lupfer über den herausstürzenden Preußen-Schlussmann und Andre Wierlemann (14.) nach einer Ecke krönten eine temporeiche Anfangsphase für hochüberlegene Mettinger mit zwei Toren. Daniel Röckers (53.) und Nicolai Schröer (55.) sorgten mit einem Doppelschlag frühzeitig für klare Verhältnisse. Röckers wuchtete einen Eckball mit dem Kopf in die Maschen. Schröer war einer Kombination im Zentrum erfolgreich. Nicolas Reimann (69.) setzte nach Wierlemann-Pass den Schlusspunkt für die in allen Belangen überlegenen Gastgeber, die die sich bietenden Räume gut nutzten und auch spielerisch zu überzeugen wussten.