Lust auf Party mit „Graffiti“ Berliner Platz: Eröffnungsfest am 14. Oktober

Lotte. Schmuck ist Bürens umgebauter Berliner Platz geworden und seit einiger Zeit schon wieder für den Verkehr freigegeben. Für den 14. Oktober, 14 Uhr, ist eine Eröffnungsfeier nicht nur für Bürener in Vorbereitung. Dann werden auch Preise fürs Gewinnspiel der umliegenden Unternehmen ausgelost.

Rückblick: Der Berliner Platz in Lotte war sichtlich in die Jahre gekommen. Er wies einige ungepflegte Ecken auf. Die hohe Laterne unterstrich den Kasernenhofcharakter, wie einst ein Anlieger den asphaltierten Platz beschrieb, der bei Regen voller Pfützen war. Es gab in den zurückliegenden Jahren verschiedene Anläufe und Planungen für die Neugestaltung.

In diesem Jahr war es dann soweit. Etwa vier Monate lang dauerte die Umgestaltung durch die Firma Steinmanufaktur. Nun hat der Platz Struktur mit Parkplätzen, Beleuchtung, Bäumen sowie Beeten und stellt auch durch das helle Pflaster eine attraktive freundliche Mitte des Lotter Ortsteils Büren dar.

Kunden kehren nach und nach zurück

Mit der inoffiziellen Freigabe des Platzes kommen nach und nach die Kunden zurück. „Ich hoffe sehr, dass alle wiederkommen“, sagt Florist Martin Haverkamp. Er und der „Salon Sandkühler“ sind nun auch für Kunden mit einem Elektromobil über die neue Rampe bequem erreichbar. Wer einen Rollator benutzt, muss auf der stufenlosen Schräge genau schauen bei Rollator-Gegenverkehr, haben Anlieger bereits festgestellt.

Schicker Platz mit kurzen Wegen zu den Geschäften

„Der Platz ist richtig schick geworden. Für unsere Kunden ist es positiv, dass die Stufe vorm Laden weg ist. Manchmal will man beim Hinausgehen noch einen Schritt nach unten machen. Das ist Gewohnheit“, beschreibt Ingo Büchner von „Schreiben und Schenken“ schmunzelnd eine positive Folge der Sanierung. Und ergänzt: Manche Autofahrer seien einfach um den Platz gekurvt, haben sich alles angeschaut und sind dann weitergefahren. „Wir haben wieder kurze Wege beim Entladen“, freut sich Sandra Büchner. Sie ist gerade vorgefahren und hat beide Arme voll mit Utensilien.

Auch Apothekerin Anke Marx ist froh, dass die Bauarbeiten abgeschlossen sind. „Der Platz ist schön geworden, aber er hat nun deutlich weniger Parkplätze als vorher. Das wirkt sich besonders am Wochenende gravierend aus“, resümiert sie. Die Stammkunden seien ihr und ihrem Team während der Bauphase treu geblieben. Zudem komme die Laufkundschaft langsam zurück.

Gewinnspielauslosung am 14. Oktober

Um Anreize zu schaffen, Besorgungen rund um die neu gestaltete Mitte Bürens zu erledigen, läuft seit einiger Zeit ein Gewinnspiel. „Wer fünf von sechs Stempeln gesammelt hat, gibt die mit seiner Adresse versehene Karte in einem der Geschäfte oder im Rathaus ab. Die Gewinne haben die Geschäfte am Berliner Platz gesponsert“, erklärt Lottes Wirtschaftsförderin Joana Watermeyer, die das Eröffnungsfest mitorganisiert. Jede Karte nimmt an der Verlosung am 14. Oktober teil. Zu gewinnen gibt es drei Gutscheinsets mit Warenwerten von 50 Euro sowie zehn Einzelgutscheine zu je 10 Euro.

Bürener haben Lust auf Party

Ingo Büchner freut sich schon auf die Begegnungen am Eröffnungsfest. „Irgendwie haben viele Lust auf eine Party in Büren zusätzlich zum Maifest“, sagt er für sich und andere, die zum Berliner-Platz-Fest kommen werden.

Die Vorbereitungen und Planungen von Lottes Wirtschaftsförderin Joana Watermeyer und den Gewerbetreibenden sind nahezu abgeschlossen. Eine Bühne wird unter den Bäumen an der Straße Zum Sportplatz aufgebaut. Zwei Zelte stehen dann auf dem Berliner Platz, in denen Kontakte geknüpft und vertieft werden können. Weitere Kurzweil bietet das Programm für Jung und Alt.