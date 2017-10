Erntedankfeier in Lotte Gemeinsam singend und betend Gott „Danke“ sagen

Lotte. In Lotte haben die evangelischen Christen gestern traditionell Erntedank gefeiert. In mit Erntegaben farbenfroh geschmückten Kirchen versammelten sich die Gemeindemitglieder, um gemeinsam Gott singend und betend „Danke“ zu sagen.

Von sonnigem Herbstwetter begleitet, betraten die Gottesdienstbesucher zum Beispiel die liebevoll dekorierte Dorfkirche in Lotte. Kleine Sträuße aus Hortensien, Erika und Ähren hingen einladend an den Kirchenbänken, auf und vor dem Altar zogen Herbstblumen, Obst und Gemüse die bewundernden Blicke auf sich. Wie ein Feuerwerk schienen die bunten Dahlien vor Leuchtkraft und Schönheit fast zu explodieren.

„Schön gemacht, sehr schön wie jedes Jahr“, freute sich ein männlicher Kirchenbesucher über die Arbeit der Landfrauen, die auch den Gottesdienst mitgestaltet hatten. Doch diese betonten trotz der Fülle, dass sie in diesem Jahr Ernteausfälle zu spüren bekommen hätten, besonders bei den Äpfeln.

„Erntedank ist ein schönes Fest mit langer Tradition, doch der Sinn dieses Fest geht leider immer mehr verloren. Das liegt auch am Wandel in der gesamten Lebenswelt“, bedauerte Pfarrer Detlef Salomo. „Tatsache ist, dass wir genug zu essen haben, ja sogar im Überfluss.“ Die Güter dieser Erde seien ungerecht verteilt, die Schere zwischen Arm und Reich werde immer größer. „Wir sollten darüber nachdenken, was wir besser machen könnten.“

Wer Landwirte kennt oder selber im Garten Früchte geerntet hat, weiß von der Dankbarkeit und der Freude über eine gute Ernte. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass alles so reichlich vorhanden ist, eine überfließende Fülle, an der aber alle teilhaben sollen.“ Es sei politisch wohl kompliziert, „aber es kann nicht nur um Erträge gehen. Wir müssen auch Nachhaltigkeit und die kommenden Generationen im Blick haben und nicht nur auf die da oben schimpfen, denn auf die Vorteile möchte man auch nicht verzichten.“

Mitnehmen nach dem Tode kann niemand etwas, egal wie viele Güter ein Mensch besessen hat. „Aber Spuren hinterlässt der, der sich um andere sorgt. Je mehr Saatgut ausgesät wird, umso mehr wächst“, gab Salomo seinen Gemeindemitgliedern mit auf den Weg, der erst einmal ins Kirchencafé führte. Dort warteten festlich gedeckte Tische, Brot, Marmelade, Schmalz und Oktoberfestbier auf die Gäste. Zur Feier des Tages trug der Pfarrer extra seine „Erntedankkrawatte“. Die Erntegaben werden der Osnabrücker Tafel gespendet. Die Kollekte geht an „Brot für die Welt“.