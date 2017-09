Gemeinde hat jetzt ein Konzept Sinn und Verstand für alle Lotter Wege gefragt

Lotte. Wege entstehen beim Gehen, sagte einst Franz Kafka. Bei der Bewirtschaftung ihres Wegenetzes möchte die Gemeinde Lotte aber künftig weniger die Beine als das Hirn über den Einsatz von Mitteln entscheiden lassen. Und deshalb gibt sie sich jetzt ein Ländliches Wegekonzept.

Eine Strecke von gut 160 Kilometern, die nicht Bundes-, Landes-, Kreis- oder Gemeindestraßen sind, umfasst das von der Meller Gesellschaft für kommunale Infrastruktur (Ge-Komm) erstellte Konzept. Wie deren Geschäftsführer Bernd Mende am Donnerstagabend im Verkehrs- und Umweltausschuss des Lotter Rates erläuterte, gehören asphaltierte Wirtschaftswege dazu, aber auch wilde Trampelpfade.

Beispiel am Bürener Friedhof

Einen solchen Trampelpfad, der vom Strotheweg über den Bürener Berg zur Bergstraße abkürzt, führte Mende als Beispiel an. Auf Höhe des Friedhofes werde dieser Weg immer breiter und verursache inzwischen Ernteausfälle an dem Maisfeld dort. Auf Grundlage des Wegekonzeptes könne die Gemeinde nun systematisch entscheiden, ob dieser und andere Wege überhaupt sinnvoll, ihre Verläufe optimal und ihr Zustand angemessen seien.

Bisher, so hatte Bauamtsleiterin Astrid Hickmann einleitend gesagt, handele die Gemeinde quasi auf Zuruf. Mit dem Konzept erhalte sie eine objektive, fortschreibbare Datenbasis, die überhaupt erst eine sinnvolle Priorisierung beim Einsatz von Geld und Arbeit ermögliche. Das sei vor allem notwendig, wenn es sich um beitragspflichtige Ausbauten handele.

Breite und Ausbaugrad im Blick

Deshalb erarbeiteten Ge-Komm und Bauamt das 45-seitige und 64000 Euro teure Werk auch nicht im stillen Kämmerlein, sondern suchten in Bürgerversammlungen vor Ort oder gezielt und erfolgreich mit Gruppen wie den Landwirten Kontakt zu den Nutzern. Immerhin sind 33 Wegekilometer in Privatbesitz, 84 in Gemeindeeigentum und 44 Kilometer gehören der Bauerschaft Halen.

Zwar hat das Konzept erhebliche Handlungsbedarfe identifiziert; aber Neubauten zählen kaum dazu. Auch die Aufgabe oder der Rückbau bestehender Wege wird nur in wenigen Einzelfällen gefordert, in denen sich die Natur den Weg zum Teil bereits zurückgeholt habe. Überwiegend gehe es wie am Bürener Berg um die Qualität in Bezug auf die Breite und den Ausbaugrad des Weges. Im Haushalt 2018 sollen bereits Mittel dafür eingeplant werden.