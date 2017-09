Gegen SC Velpe Süd SC Halen gewinnt Nachholspiel in der Kreisliga B

Lotte. Durch ein 5:2 (5:1) im Nachholspiel der Kreisliga B2 gegen den SC Velpe Süd hat der SC Halen nach Punkten mit dem Tabellenzweiten SV Dickenberg gleichgezogen.

Lotte. Durch die dritte Saisonniederlage bleiben die Velper als Achter im Tabellenmittelfeld und drohen die Topteams langsam aus den Augen zu verlieren.

In der Anfangsphase belauerten sich beide Teams zunächst. Nach und nach bekam Halen mehr vom Spiel und ging in der 22. Minute durch Patrik Buxhovi in Führung, dessen Direktabnahme aus 16 Metern im Winkel landete. Fünf Minuten später erhöhte Danny Bülte auf 2:0, der sich bei dieser Aktion jedoch eine Zerrung zuzog und ausgewechselt werden musste. Der für ihn in die Partie gekommene Stephan Heuer legte sogleich einen Traumstart hin: Keine zwei Minuten im Spiel, lupfte er die Kugel auf Vorarbeit von Michael Beuke in die Maschen und stellte 60 Sekunden darauf mit einem Schuss ins kurze Eck auf 4:0, das Matthias Beuke aufgelegt hatte.

Mit ihrer ersten gefährlichen Aktion verkürzten die Gäste in der 35. Minute. Halens Torwart Nico Bonkowski parierte den Freistoß zunächst, hatte beim Kopfball von Markus Hinterberg dann aber das Nachsehen. Durch einen direkt verwandelten Freistoß in die Torwartecke, bei dem der Innenpfosten mithalf, besorgte Björn Jansson (44.) den 5:1-Halbzeitstand.

In der zerfahrenen zweiten Spielhälfte versuchte Velpe noch einmal, in die Partie zurückzukommen. Die Gastgeber stellten ihrerseits nahezu das Fußballspielen ein und wirkten zunehmend unkonzentriert. Nach einem zu kurzen Rückpass der Halener erzielte Sami Lazai den zweiten Treffer für die Veilchen, bei denen sich ob der klaren Niederlage aber niemand so recht dafür freuen mochte.

Grund zur Freude gab es neben den drei Punkten bei Halen auch über das Comeback von Sebastian Freking nach rund einem halben Jahr Verletzungspause.