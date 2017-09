Standort Wersen wird SB-Filiale Kreissparkasse Steinfurt strukturiert um

Lotte. Es geht rasant. Ist nicht zu ändern, nicht aufzuhalten: Alles wird anders! Das gilt auch für die Kunden der Kreissparkasse (KSK) Steinfurt in Wersen. Die Niederlassung dort wird in eine reine SB-Filiale umgewandelt.

Das gute alte Sparbuch lässt sich heute mobil mit dem Handy kontrollieren, beim Online-Banking sind die Rentner ganz vorne dabei, Vermögen wird per Videoberatung verwaltet – alles geht. Die mobile technische Revolution, die Digitalisierung, sie betrifft auch die Kreissparkasse Steinfurt.

In der Chefetage hat man das erkannt. Und die Verwahrer des Geldes reagieren: Alle Filialen, alle Service-Bereiche werden komplett neu strukturiert. Filialen, in die nur zwei Kunden pro Tag kommen und in denen Mitarbeiter sich zu Tode langweilen – so soll die Zukunft nicht aussehen.

Zukunftsplan 2020

Deshalb wird unter dem Namen „Zukunftsplan 2020“ ein „nennenswerter Millionenbetrag“ investiert, es wird renoviert, umgebaut, umgestaltet: 15 Beratungs-Center mit Personal wird es künftig geben in Ibbenbüren, Westerkappeln, Laggenbeck, Recke, Mettingen, Hörstel, Greven, Lienen, Ladbergen, Saerbeck, Burgsteinfurt, Borghorst, Altenberge, Neuenkirchen und Nordwalde.

Filiale mit Personal in Alt-Lotte

Den Beratungs-Centern zugeordnete Filialen mit Personal wird es geben in Lotte, Püsselbüren, Tecklenburg, Hopsten, Riesenbeck, Reckenfeld, Wettringen, Metelen, Horstmar und Laer. Zu reinen SB-Filialen umgewandelt werden neben der Filiale in Wersen die Standorte Schafberg in Ibbenbüren, Brochterbeck, Bevergern, Greven-West und Kattenvenne. Mit den 17 schon bestehenden können Kunden dann insgesamt 23 SB-Filialen nutzen.

Mehr Beratungs-, weniger Service-Zeiten

In den großen Beratungs-Centern werden die Beratungszeiten deutlich ausgedehnt: Künftig kann man auch um 19 Uhr noch mit einem Mitarbeiter über Geldanlagen oder Kredite sprechen. Deutlich eingeschränkt werden hingegen die Service-Zeiten beispielsweise für Einzahlungen, Überweisungen und anderes – teilweise werden Filial-Standorte nur noch halbtags geöffnet sein. „Erreichbar sind wir aber künftig viel länger“, erklärt Vorstand Heinz-Bernd Buss. Die Zeiten im Telefon-Kunden-Service-Center werden ausgeweitet. Und digital, mobil und online kann man alle erdenklichen Bankgeschäfte nahezu rund um die Uhr erledigen.

Weirterbildung und Qualifizierung

„Aussitzen funktioniert nicht“, sagt Sparkassenchef Rainer Langkamp mit Blick auf den digitalen Wandel: „Bei allen unseren Mitarbeitern ist Veränderungsbereitschaft gefragt.“ 150 Beschäftigte sind durch die neue Struktur direkt betroffen. Andere Arbeitsstellen, neue Aufgaben, Weiterbildung und Qualifizierung lauten die Stichworte. Insgesamt hat die KSK 750 Mitarbeiter – die jetzt bei einer Versammlung allesamt über die zeitnah anstehenden Maßnahmen informiert wurden: „Es ist gelungen, alle davon zu überzeugen, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt Langkamp.

Gewinne schrumpfen

Einleuchtend ist der Zwang zur Veränderung wohl auch, weil in Zeiten von Negativzinsen und unvermeidlich steigenden Personalkosten die Gewinne der Sparkasse schrumpfen werden: Auf rund 40 Millionen Euro beläuft sich das Betriebsergebnis derzeit. „Um rund ein Drittel“, sagt Langkamp, „wird das in den kommenden Jahren einbrechen.“ Grund zur Sorge besteht indes nicht: „Noch ist die Situation gut, der Fortbestand ist gesichert.“