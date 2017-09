Fortbestand gesichert Halenerin übernimmt „Salon Sandkühler“ in Büren

Lotte. Einige Zeit lang war es ungewiss, ob der „Salon Sandkühler“ am Berliner Platz in Büren zum Jahresende endgültig schließt. Nun ist klar: Patricia Brockmeyer übernimmt ab 1. Oktober das Traditionsgeschäft und ist ab dem 1. Januar 2018 offiziell Chefin.

„Ich unterstütze sie in der Übergangszeit selbstverständlich noch“, betont Karl-Heinz Sandkühler. Der 70-Jährige freut sich, dass sein Lebenswerk fortgeführt wird. Immerhin ist er seit dem Jahr 1973 als Fachmann für Damen- und Herrenfrisuren in Lotte am Berliner Platz selbstständig.

Für die Halenerin Patricia Brockmeyer wurde ein lang gehegter Wunsch wahr. Der Liebe wegen kam die gebürtige Schüttorferin in die Region und schloss ihre Ausbildung in Osnabrück ab. Die Meisterprüfung folgte 2013.

Ziel der Selbstständigkeit erreicht

„Es war schon immer mein Ziel, einen eigenen Salon zu führen“, berichtet Patricia Brockmeyer. Dass sich ihr Wunsch erfüllte, geschah eher zufällig. „Unverhofft kam ein Anruf eines Bekannten. Er gab mir den Tipp, dass Karl-Heinz Sandkühler einen Nachfolger suchte. Eigentlich wollten wir erst unseren Umbau zuhause fertig haben. Aber es hat sich anders gefügt“, sagt sie lächelnd über den etwas verfrühten neuen beruflichen Lebensabschnitt.

Die zweifache Mutter hat Glück, denn Karl-Heinz Sandkühler kommt ihr mit überaus fairen Bedingungen entgegen. Und den Schlüssel erhält sie auch sofort.

44 Jahre Tradition am Berliner Platz

Nach seiner Meisterprüfung im Jahr 1972 fiel Sandkühlers Wahl für die Selbstständigkeit auf Büren. Den Salon eröffnete er ein Jahr später in den Räumen der heutigen Gemeindebücherei. „Haus Nummer 2 war noch im Bau. Später bin ich dann in den Salon hier umgezogen“, blickt der Friseur auf 44 Jahre Selbstständigkeit am Berliner Platz zurück.

In der Lehre hat er noch das Ondulieren mit einer Ondulierschere gelernt, die im Kohlebecken erhitzt wurde. „Mit einem Druck auf eine Zeitung haben wir die Temperatur getestet. Wurde das Papier schwarz, war die Schere noch zu heiß“, beschreibt er dieses ehemalige Verfahren im Friseurhandwerk. Zur Erinnerung hat er eine Ondulierschere im Schaufenster liegen.

Erfolgreiche Wettbewerbe

In der Region Osnabrück machte sich der Friseurmeister aus Büren mit seinem Kreativteam schnell einen Namen. Bei Wettbewerben errangen die Bürener zahlreiche vordere Plätze und frisierten häufig bei Brautmessen in der Stadthalle. In Fortbildungen lernten er und die Mitarbeiter neue Frisurentrends. Zahleiche Auszubildende kennen ihn als Juror bei Wettbewerben und als Mitglied des Prüfungsgremiums bei der Handwerkskammer.

Dauerwelle für sie und ihn vor 30 Jahren

„Früher“, erinnert sich Karl-Heinz Sandkühler und meint vor allem die Zeit des Afrolooks vor rund 30 Jahren, „standen Dauerwellen hoch im Kurs – auch bei den Herren.“ Zudem hätten sich Schnitte stark verändert. Indes komme manches leicht abgewandelt immer wieder, beispielsweise Pagenschnitte. Und doch ist sein Credo: „Mode ist das, was jeder für sich leiden mag, bei Frisuren und Kleidung.“

So sieht es auch Patricia Brockmeyer. Sie wird den Salon mit den elf Plätzen erst einmal so lassen, wie er ist; auch die Öffnungszeiten: dienstags bis samstags, 9 bis 18 Uhr. Montags ist geschlossen.

Salon bekommt ab Januar neuen Namen

Wichtig sei, die Kunden kennen zu lernen, betont sie. Dabei wird sie auch von der langjährigen Mitarbeiterin Gabi Moritz unterstützt. Nach und nach möchte die Halenerin dann auch die Innenausstattung verändern. „Es ist für mich eine Ehre und Herausforderung, den traditionell aufgebauten Salon weiterzuführen“, blickt Patricia Brockmeyer guter Dinge in die Zukunft.

Übrigens: Einen neuen Namen erhält der Salon ab dem 1. Januar 2018 auch. Er heißt dann „Patricias Haar Atelier“.