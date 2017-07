Dröhnende Bässe auf die Ohren Internationales Rap-Konzert im Haus der Jugend

Lotte/Osnabrück. Mit dem Abschlusskonzert endete am Freitag der Hop-Hop- und Rap-Workshop „Rap and Act“ im Haus der Jugend. 28 junge Menschen aus Deutschland, Belgien und Litauen hatte eine Woche lang zusammen Musiktexte geschrieben und Videos gedreht.

Die Geschichten, die sie in ihren Texten erzählen handeln von ihrem Leben, dem Alltag, der teils auf der Straße stattfindet, ihren Wünschen oder von zu vielen „Menschen, die mich nicht verstehen“. Tiefe Bässe dröhnen aus den Boxen im Saal der Bocksmauer im Haus der Jugend, die Lichtanlage lässt die Bühne in wechselnden Farben erscheinen.

Internationale Nachwuchsrapper

Seit dem 23. Juli haben die 24 Teilnehmer von „Rap and Act“ auf das Abschlusskonzert hingearbeitet. Es habe eigentlich zwei Workshops gegeben, erklärt Mirko Harmel, Jugendpfleger und Betreuer aus Büren sowie einer der Veranstalter. Zum einen haben sich die Jugendlichen unter Leitung des Münsteraner Künstlers Felix van Beuse, Künstlername „Sking of Rap“, mit dem Schreiben von Hip-Hop- und Raptexten befasst. Zum anderen habe es eine Videogruppe gegeben, die eine Dokumentation gedreht und auch Musikvideos von einzelnen Teilnehmern aufgenommen hat. Geleitet wurde diese „Act“-Gruppe von Künstlerin und Moderatorin Meryem Simsek. Das Konzert begann um 20 Uhr zunächst mit der Präsentation dieser Produktionen, die auf der Leinwand gezeigt wurden. Den Auftakt auf der Bühne machte dann der 16-jährige Leon Wenker aus Westerkappeln, der unter dem Künstlernamen HRMNX auftrat. Ihm folgten Beiträgen der Rapper Alboz, Shipo und EL-T aus dem ostbelgischen Eupen. Bei dem Konzert gab es auch das Angebot des „Open Mic“. Das bedeutet, dass jeder, der wollte, einen Beitrag auf der Bühne leisten konnte. Rund 30 Zuschauer zog die Veranstaltung in das Haus der Jugend. „Es wäre schön, wenn es mehr wären“, räumte Harmel ein. Unabhängig davon sei es aber ein einmaliges Projekt. Nach rund zweieinhalb Stunden endete die Veranstaltung.

Unterschiedliche Kulturen

„Es ist wirklich was besonders, weil sich viele verschiedene Menschen treffen, die Du sonst nicht zusammenkriegst“, ließ Harmel die Woche Revue passieren. 28 junge Leute zwischen 12 und 25 Jahren aus Belgien, Litauen, Osnabrück und ganz Deutschland nahmen an dem Workshop teil. Der Gedanke des Workshops sei das Thema „Europa“ gewesen. Identität, Integration aber auch Freundschaft seien dabei wichtige Stichwörter, betonte der 39-Jährige. Jugendliche unterschiedlichster Herkunft und sozialen Strukturen würden dabei zusammenfinden. Untergekommen waren die Teilnehmer in einer Jugendherberge in Lotte. Insgesamt sei die Woche sehr gut gelaufen, so Harmel. Die ersten Tage hätten dem Kennenlernen gedient und es habe viel Organisatorisches geklärt werden müssen.

Hoffen auf „Rap and Act 2018“

Der Workshop war Nachfolgeprojekt einer Veranstaltung, die im Sommer 2016 in Eupen stattfand. Die Teilnehmer waren von „Rap your Life“, so der Titel, damals so begeistert, dass sie unbedingt eine Neuauflage wollten. Wie die beteiligten Jugendarbeiter und Betreuer berichteten, waren die Anmeldelisten für „Rap and Act“ schon ein halbes Jahr im Voraus voll. Viele Jugendliche aus dem letzten Jahr seien auch jetzt wieder dabei. Träger der Veranstaltung ist die Mediencooperative Steinfurt. Über diese seien auch die Kontakte nach Litauen und Belgien entstanden. Unterstützt wurde „Rap and Act“ vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie weiteren Sponsoren aus der Region. Alle Beteiligten hoffen, das „Rap und Act“ auch im nächsten Jahr wieder stattfindet.