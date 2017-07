Noch kein Schülerboom in Lotte Gemeinde Westerkappeln hat aber jetzt schon Raumnot

Lotte. „Schülerboom – Zehntausende zusätzliche Lehrer und Klassenräume notwendig“ lautet der Titel einer Studie der Bertelsmann-Stiftung, die Mitte Juli veröffentlicht wurde. Trifft das auch für Lotte und Westerkappeln zu?

Der Studie zufolge, die sich auf Zahlen und Prognosen des Statistischen Bundessamtes vom März dieses Jahres stützt, kündigt sich nach 15 Jahren kontinuierlichen Rückgangs der Schülerzahlen jetzt aufgrund wieder steigender Geburtenzahlen und verstärkter Zuwanderung ein entgegengesetzter Trend an, der Kommunen als Schulträger und die Länder als Personalverantwortliche vor große Herausforderungen stelle. Sie müssten jetzt umsteuern, das sonst räumliche und personelle Engpässe drohten.

„Normale Schwankungen“

Hauptamtsleiter Werner Borchelt sieht für die Gemeinde Lotte kurz- und mittelfristig keinen Handlungsbedarf und untermauert dies mit Zahlen, die sich aktuell und auch für das Schuljahr 2017/18 innerhalb der normalen Schwankungen der letzten Jahre bewegen: Die Regenbogenschule in Büren hat aktuell im ersten Jahrgang 33 Kinder, 2017/18 werden es 50 sein. An der Grundschule Wersen sind jetzt 40 Erstklässler, 2017/18 sind es 31. in Alt-Lotte besuchen im Schuljahr 2016/17 56 Kinder die ersten Klasse, für 2017/18 sind 54 angemeldet. Insgesamt stehen damit den 129 Erstklässlern des letzten Jahres 135 im kommenden Schuljahr gegenüber, als nur sechs mehr.

Bei Klassenstärke Luft nach oben

In den vierten Klassen waren im auslaufenden Schuljahr insgesamt 128 Schüler, in der dritten Jahrgangsstufe 126 und in der zweiten Klasse 121 Schüler. Das zeige aber eher „Ausreißer“ nach unten (121 Zweitklässler) und nach oben (135 Erstklässler 2017/18) an als einen Trend: „Unsere Schulen sind alle mindestens zweizügig, Wersen mindestens zweieinhalbzügig“, sagt Borchelt und verweist darauf, dass bei der Klassenstärke von 15 bis 25 Kindern „noch Luft nach oben“ sei. Räume seien ausreichend vorhanden. „Wir haben in den letzten Jahren an allen drei Grundschulen erheblich investiert“, betont der Hauptamtsleiter und allgemeine Vertreter von Bürgermeister Rainer Lammers.

Meldedaten im Blick

Bei dem „Ausreißer nach oben“ in Büren im kommenden Jahr könne einerseits der Generationenwechsel in den älteren Siedlungsbereichen dort eine Rolle spielen, aber auch, dass mehr Eltern aus Halen ihre Kinder statt an der Wersener an der dortigen Grundschule angemeldet hätten, meint Borchelt. So lange Plätze frei seien, könnten die Eltern sich aussuchen, wohin sie ihre Kinder schicken. Und das sei natürlich schwer vorhersehbar. „Ich glaube nicht, dass wir über die Zweizügigkeit hinaus Bedarf haben werden. Aber was die künftige Entwicklung betrifft, werden wir natürlich die Einwohnermeldedaten im Blick behalten!“

Klassengrößen in Westerkappeln ausgereizt

Etwas anders stellt sich die Lage in Westerkappeln dar, wie Bürgermeisterin Anette Große-Heitmeyer auf Anfrage schildert. In der Grundschule am Bullerdiek seien aktuell 74 Erstklässler und 2017/18 79. Die Grundschule Handarpe besuchten im auslaufenden Schuljahr 26 Erstklässler, im kommenden werden es 23 sein. Für 2018/19 werden für die Grundschule Bullerdiek 84 und für Handarpe 31 Erstklässler prognostiziert. Aber: Die Klassengrößen seien (ohne Förderklassen und Inklusion) bereits „bis zum Anschlag ausgereizt“, die Raumsituation „Spitz auf Knopf“, so Große-Heitmeyer, die auch auf die steigende Nachfrage nach Offenem Ganztag verweist: „Einen gewissen Handlungsbedarf sehe ich da schon.“

Hinzu komme das Neubaugebiet Gartenmoorweg. Und: „Wir werden jetzt einen Fünf-Gruppen-Kindergarten kriegen und eventuell mittelfristig noch einen dazu bauen. Auch da müssen wir uns natürlich zukunftsorientiert aufstellen“, betont sie.