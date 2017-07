Vollsperrung ab Montag Zweiter Bauabschnitt der K 23 in Halen startet

pm/ahi Lotte. Die Arbeiten an der Kreisstraße 23 in Lotte-Halen gehen weiter: Am Montag, 31. Juli, startet der Kreis Steinfurt den zweiten Teilabschnitt der ersten Bauphase.

Die Halener Straße (K 23) wird dann im Laufe des Montags für etwa drei Wochen zwischen der Einmündung Achmerstraße und der Verschwenkung am Ortsausgang Richtung Wersen komplett gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert.

In den kommenden drei Wochen wird der Anschluss der Halener Straße an den neu erstellten Straßenabschnitt hergestellt. Nach Auskunft von Bauleiter Klaus Overesch und dem stellvertretenden Polier Vitali Wilhelm wird zunächst der Kreuzungsbereich Halener Straße/Durchstich durch den Wald ( K 23n) abgefräst und dann komplett mit Trag-, Deckschicht und aufgebaut. Allein für den Unterbau, so schätzt Wilhelm, werden rund 200 Kubikmeter Schotter verbaut.

Anschließend wird laut Overesch damit begonnen, den alten Teil der Halener Straße zwischen dem Ortschild/Durchstich und der Achmerstraße abzufräsen und neu aufzubauen: „Da muss die Wasserführung verbessert werden“,so Overesch. Diese Arbeiten würden aber möglicherweise nicht in den nächsten drei Wochen abgeschlossen. Da dieses Teilstück später nur noch als Anliegerzufahrt dienen werde, habe das aber auch Zeit.

Der Verkehr wird in den nächsten drei Wochen aus Richtung Halen/Hollage in Richtung Wersen über die Achmerstraße (K 15) und über die Bergstraße (K 47) umgeleitet. Umgekehrt geht es von Wersen über die Bergstraße und dann die Achmerstraße nach Halen. Parallel hierzu werden einige Arbeiten im weiteren Verlauf der K 15 ausgeführt, teilt der Kreis Steinfurt mit. Auch an der K 23 gegenüber dem Hof Steinmeier wird gebuddelt. „Dort wird die Abwasserdruckleitung der Gemeinde verlegt. Wenn die fertig ist, werden weitere Versorgungsleitungen wie Strom und Telekommunikation verlegt“, erläutert Overesch. In diesen Bereichen wird der Verkehr bei Bedarf vorübergehend durch mobile Ampeln geregelt.

In der 34. Kalenderwoche beginnt voraussichtlich die zweite Bauphase, in der das letzte Stück der Ortsdurchfahrt in Richtung Halen/Hollage ausgebaut wird. Diese wird dann für den Durchgangsverkehr bis zum Jahresende voll gesperrt. Der überörtliche Verkehr wird in dieser Zeit über Westerkappeln und die L 584 umgeleitet, für den örtlichen Verkehr wird in Absprache mit der Gemeinde Lotte ebenfalls eine Umleitung eingerichtet.

Rot markiert: der ab Montag gesperrte Bereich der Halener Straße. Grün gekennzeichnet ist die Umleitung. Grafik: Kreis Steinfurt

Das Straßenbauamt bittet Anlieger, die durch die Bauarbeiten beeinträchtigt werden, um Verständnis.