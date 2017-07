Trockenheit oder Abhang? Straßenkunde: Halen – sandiges Grenzland an der Hase

Lotte/Westerkappeln. Die Halener Straße führt von Westerkappeln-Seeste nach Halen, das zur Gemeinde Lotte gehört. Die Bauerschaft an der Hase, die im Westen an Cappelner Gebiet, im Norden und Osten an das ehemalige Königreich Hannover grenzte, ist schon lange besiedelt. Seit dem 13. Jahrhundert ist der Name Halens urkundlich belegt.

Höchstwahrscheinlich hieß die Bauerschaft aber schon viel früher so, denn zu der Zeit ist der Name bereits als Familienname gebräuchlich. 1260 wird ein Ritter Heinrich von Halen erwähnt, der der Osnabrücker Kirche etwas von seinen Gütern in Halen vererbte, wörtlich heißt es in der Quelle: „bonis suis in Halen in parochia Wersen“.

Rittergeschlecht im 13. Jahrhundert

In solchen historischen Quellen sind noch viele weitere Namensträger zu finden, darunter Theodoricus (1247), Berthold (1249), Heinrich und Theodor (1266), Johann (1284), Konrad (1290), Sophie (Witwe, 1292), Willo und Gerbert von Halen, der die Gründung der Lotter Kirche begleitete (1312), außerdem Wilkinus, Gerlacus und Engelbertus, die zur Stiftsburg nach Quakenbrück gehörten.

Schultenburg einst Adelssitz?

Dem alten Rittergeschlecht wird auch ein Adelssitz in Halen nachgesagt. Dabei könnte es sich möglicherweise um die einstige Schultenburg beim ehemaligen Hof Driemeyer handeln. Zumindest wurde ein Johann von Halen als Ritter auf der Schultenburg urkundlich erwähnt. Darüber hinaus gehörte auch der Hof Hischemöller an der Düte zu den ritterlichen Gütern.

Der Familienname von Halen wurde von der Ortsbezeichnung abgeleitet, der Ortsname Halen ist also definitiv älter.

Eschflur 81 Meter über dem Hasetal

Sprachlich könnte Halen vom germanischen „hal“ herrühren, in der Bedeutung: Hang, Abhang, Schräge. Damit könnte die auf einundachtzig Meter ansteigende Eschflur gemeint sein, zu deren Füßen einige der ältesten Höfe Halens liegen.

„Hal“ findet sich auch in regionalen Flurnamen wieder, wenn auch nicht in Halen selbst. Das Wersener Halloh, das Lotter Halau oder auch das im Westerkappelner Vermessungsregister gelistete Halenstück sind auf „Hal“ im Sinne von Abhang zurückzuführen.

Ein weiterer sprachlicher Anschluss für „hal“ wäre an das niederdeutsche „hel“, germanisch „hal“, denkbar, eine alte Bezeichnung für trocken.

Trockene Geländekante

Das wäre für Halen ebenfalls eine schlüssige Herleitung, denn die alten Höfe an der Achmerstraße liegen direkt auf der trockenen Geländekante am Hangfuß des Esches, während es unterhalb in der Haseaue über weite Teile des Jahres nass bis sumpfig und zeitweise großflächig überschwemmt ist.

Sloopsteine 5000 Jahre alt

Die weitläufigen Sandflächen rund um die einstige Schultenburg ergeben im Zusammenhang mit Trockenheit ebenfalls Sinn.

Besiedelt war die Gegend bereits in der Frühzeit; davon künden die kleinen Sloopsteine, deren Alter auf rund 5000 Jahre geschätzt wird.

Erbitterte Schlachten

Noch nicht ganz so lange her: Auf dem Haler Feld wurden 783, 1179 und 1308 erbitterte Schlachten geschlagen, unter anderem gegen Karl den Großen und Heinrich den Löwen.

Unter den Kämpfern waren auch stets Tecklenburger Burgmänner. Die Ritter von Halen dürften demnach wohl auch dabei gewesen sein.