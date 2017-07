Verein feiert 30. Geburtstag Osterberger Boßeler geben sich seit 1987 die Kugel

Zum Sport braucht ein Ostfriese: eine Kugel, eine ruhige Straße und einige Mitstreiter. Seit 30 Jahren ist Boßeln auch im „Freistaat Osterberg“ im Süden Lottes Nationalsport. Foto: Ingo Wagner/dpa

Lotte. Seit 30 Jahren geben sie sich gut gelaunt die Kugeln im Osterberger Boßelverein. Gefeiert wird am Sonntag, 30. Juli, ab 11 Uhr in der Vereinsgaststätte „Zum Brook“ an der Hasberger Straße 13. Die Gründung ist karnevalistischen Ursprungs.