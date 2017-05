Arbeiten haben begonnen Sportfreunde Lotte richten neuen Rasen her

Ordentlich gerissen wird derzeit im Frimo Stadion:Die Spielfläche wird komplett saniert. Foto: Mrugalla

Lotte. Um eines gleich klarzustellen: Die Sportfreunde Lotte haben gar keine Wahl. Damit die Mannschaft auch in der kommenden Saison in der Dritten Liga mitspielen kann, muss ein neuer Rasen her. Dafür hatten sich die Verantwortlichen mehr Unterstützung von der Gemeinde erhofft. Aber es muss auch so gehen.