Sechs Schilder in sechs Jahren Rundbögen weisen die Wege in Lotte

Lotte. Wolfgang Johanniemann muss selber etwas staunen, wie lange es dauert, ein paar Schilder aufzustellen. Sechs sind es an der Zahl, die in Halen, Wersen und Büren jetzt endgültig in Rundbögen auf wichtige öffentliche Einrichtungen hinweisen. Sechs Jahre hat es gedauert.

Alt-Lotte war Vorreiter. Hier hatte das Ortsmarketing unter Federführung von Friedhelm Lange, Heiko Hollander und Armin Sünnewie für die IG Lotte bereits 2011 Edelstahl-Rundbögen mit Hinweisen unter dem Flotte-Lotte-Emblem aufgestellt. Im Jahr darauf wollte die IG Wersen mit Wolfgang Johanniemann und das Ortsmarketing, damals war dafür noch die Umweltbeauftragte Kornelia Lauxtermann zuständig, die Idee auch für alle anderen Ortsteile übernehmen.

Für Ortsfremde

„Vor allem Ortsfremde sollen sich in Lotte zurechtfinden“, erklärt Johanniemann das wichtigste Ziel der Schilder. Dafür wurden ab 2013 Institutionen gesucht, auf die hingewiesen werden sollte, Prioritätenlisten erstellt und mögliche Standorte gesucht. 23 kamen in Betracht, mussten aber zunächst vom Kreis Steinfurt in einer Verkehrsschau genehmigt werden – die allerdings erst wieder für 2014 angesetzt war. Dabei überprüften die Mitarbeiter die vorgeschlagenen Standorte auf die Verkehrssicherheit und die Schilderdichte vor Ort. So machten beispielsweise weitere Hinweisschilder an der Dorfkirche in Wersen keinen Sinn, da der Schilderwald hier bereits zahlreiche Wurzeln geschlagen hat. Die meisten der vorgeschlagenen Standorte erhielten jedoch das O.k. des Kreises.

Corporate design

Zwei Marketing-Beauftragte – Cathrin Fürstenberg und Wirtschaftsförderin Joana Watermeyer – später stehen die Schilder nun. Mit dem neuen Logo der Gemeinde im Kopf. Im Sinne eines einheitlichen Erscheinungsbildes (corporate identity) und der Vermarktung der Gemeinde Lotte nahm man dafür auch eine letzte Verzögerung in Kauf. Jetzt weisen die Rundbögen in Lottes Ortsteilen die Wege zum Rathaus, Friedhöfen, Kirchen, Bahnhöfen, Apotheken und Ärzten. Überflüssig in Zeiten von Navi und google-Maps? „Vielleicht“, meint Wolfgang Johanniemann mit einem Achselzucken, „Sie werden sich allerdings wundern, wie viele Menschen immer noch nach dem Weg fragen“.

Werbung machen

Die nächsten zehn Schilder sind bereits in Planung. Auf ihnen sollen dann auch Unternehmen die Möglichkeit haben, gegen eine Einmalzahlung Werbung für sich zu machen.