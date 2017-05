Erfolgreicher Kampf um Sterne Hochwertige Ferienwohnungen in Lotte ausgezeichnet

Lotte. Seit wenigen Tagen haben es Daniela und Daniel Larkin schwarz auf weiß: Sie sind ausgezeichnet worden für ihre Vier- und Fünf-Sterne-Ferienwohnungen in Lotte-Gohfeld.

Neun Sterne hat das Paar nach Lotte geholt. Sterne, mit denen sie für vorerst drei Jahre vom Deutschen Tourismusverband für die Premium- und Superior-Ferienwohnung bewertet wurden.

„La Domus“ bedeutet „Larkins Haus“

Seit dem vergangenen Herbst bieten Larkins – daher das „La“ vor „Domus“ (= lateinisch für Haus“), also „Larkins Haus“ – die Wohnungen an. „Wir haben einige Zeit überlegt, ob wir das machen sollen. Freunde haben uns verschiedentlich ermuntert. Also sind wir aktiv geworden“, blickt Daniela Larkin zurück. „Eingerichtet haben wir die Wohnungen nach unserem Geschmack. Die Gäste sollen sich wohlfühlen“, ergänzt Daniel Larkin.

Hochwertige Wohnungen gut gebucht

Die Buchungen, die sie bislang entgegennahmen, bestätigten sie in ihrer Entscheidung. Taucher, die bei „NaturaGard“ in Ibbenbüren ihrem Hobby auf den Grund gingen, zählten bislang ebenso zu den Gästen, wie Firmenmitarbeiter, die in Osnabrück Seminare besuchten oder jüngst Besucher des Stiftungstags in der Hasestadt. Gebucht werden kann ab zwei Übernachtungen. Was „La Domus“ bietet und wann die Wohnungen noch frei sind, steht auf der Homepage: www.ladomus.de.

Verliebtenwochenenden

„Besonders begehrt sind die Verliebtenwochenenden. Die Paare schätzen es, wenn die Wohnungen dann entsprechend hergerichtet sind. Allein zu zweit abseits des Alltags Ruhe zu finden, spazieren zu gehen, mal was Anderes zu sehen; das ist es, was die Gäste hier schätzen“, berichtet Daniela Larkin.

Als sie und ihr Mann nun die Urkunden in den Händen halten, freuen sie sich sichtlich über die Anerkennung ihres liebe- und geschmackvollen Engagements fürs Gästewohl. Ein Beispiel: Spätanreisende können eine Einkaufliste zusammenstellen und finden alles in Küche und Kühlschrank vor. Ein weiteres Beispiel: Das helle, moderne Bäderkonzept mit bodentiefen Duschen.

Kampf und die Sterne

„Wir haben um alle Sterne gekämpft und sogar fünf Sterne nach Lotte-Gohfeld geholt“, resümiert Daniel Larkin zufrieden lächelnd. Für Urlauber ideal sei die gute Anbindung an die Autobahn, die Nähe zu Osnabrück mit seinen Sehenswürdigkeiten, auch gut erreichbar von der wenige Minuten entfernten Bushaltestelle aus, sowie die Ausflugshighlights in der Region. Alles nachzulesen in der leicht verständlichen Gästeinformation.

„Sonnenaufgangswecker“

Darin steht auch, wie die 3D-TV-Anlage zu bedienen ist und die Musikanlage, an der auch Handys angeschlossen werden können. Leicht verständlich ist zudem erklärt, wie der „Sonnenaufgangswecker“ zu bedienen ist, der dem Schläfer mit länger werdenden Lichtintervallen und Vogelgezwitscher den beginnenden Tag nachahmt und symbolisiert, dass es Zeit wird, das kuschelige Bett zu verlassen.

Checkliste mit 23 Seiten

Auf Grundlage einer deutschlandweit einheitlichen 23-seitigen Checkliste hat sich das Paar der Klassifizierung gestellt. Dazu sind Petra Abraham von der Tecklenburger Land Tourismus GmbH und Lottes Wirtschaftsförderin Joana Watermeyer die hochwertig eingerichteten Wohnungen an der Osnabrücker Straße 25 und nebenan in Hausnummer 26 durchgegangen.

Sie vermerkten auf 23 Seiten Mindestkriterien und Zusatzannehmlichkeiten für Gäste. „Hier gibt es ein elegantes klares Designkonzept“, nannte Joana Watermeyer ein Kriterium. „Bei Ferienwohnungen ist Lotte so etwas ein weißer Fleck gewesen. Daher finde ich es toll, dass es hier nun so gute Ferienwohnungen gibt“, macht auch Petra Abraham keinen Hehl aus ihrer Begeisterung.