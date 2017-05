Absteiger Halen tritt nicht an Fußballkreisliga A: Mettingen überholt Büren noch

Lotte. Am letzten Spieltag der Kreisliga A hat die Reserve der Sportfreunde Lotte mit einem 4:3-Heimsieg gegen Brochterbeck den vierten Tabellenplatz verteidigt.

Eintracht Mettingen ist durch ein 6:2 in Uffeln in der Endabrechnung als Sechster aufgrund der besseren Tordifferenz noch am SV Büren vorbeigezogen, der in Saerbeck 1:1 spielte. Absteiger Halen konnte in Dörenthe wegen Personalmangels nicht antreten.

SF Lotte II – BSV Brochterbeck 4:3 (1:2)

Es entwickelte sich eine von beiden Seiten offensiv geführte Partie, in der die Führung mehrfach wechselte. Lotte startete gut in die Begegnung. Nachdem Arber Shala zuvor noch das 1:0 vergeben hatte, schaffte er nach zwölf Minuten auf Pass von Lokman Aydinöz die Führung für Lotte. Durch Tore in der 31. und 37. Minute drehten die Gäste allerdings noch vor der Pause die Partie. Aydinöz brachte die Kugel in der 53. Minute nach einer schönen Ballstafette über Shala und Sermed Hasso im Nachsetzen zum 2:2 im langen Eck unter. Dann war wieder der BSV an der Reihe, der mit einem sehenswerten Fallrückzieher, der die Lattenoberkante touchierte, nach einer Stunde beinahe erneut in Front gegangen wäre. Doch nur fünf Minuten darauf fiel dann doch der Treffer für die Gäste, die somit erneut vorne lagen. Auf den Doppelschlag von Hasso (75.), per Einzelleistung und erneut Shala (78.), der einen schönen Spielzug über Aydinöz und Hasso vollendete, hatte Brochterbeck dann aber keine Antwort mehr.

Falke Saerbeck– SV Büren 1:1 (1:1)

Büren legte einen Blizstart hin, denn schon nach weniger als 60 Sekunden traf Christos Pantelakos zur Gäste-Führung. In der 35. Minute glich Saerbeck per Strafstoß aus. Da beide Teams die sich bietenden Gelegenheiten in der Folge nicht nutzen konnten, gab es letztlich keinen Sieger.

SV Uffeln – Eintracht Mettingen 2:6 (0:3)

Fabio Zwenger (12.), Tobias Schürbrock (15.) und Marius Moormann (19.) brachten die Eintracht früh in die Spur. Nach dem zweiten Treffer Moormanns (51.) schien die Partie entschieden, doch die nächsten beiden Tore erzielten die Gastgeber (57. und 75.), die kurzzeitig wieder hofften. Mettingens Kevin Burbrink (84.) und Andre Wierlemann (88.) sorgten in der Endphase aber endgültig für klare Verhältnisse und für einen auch in der Höhe verdienten Auswärtssieg.