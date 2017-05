Von Halen nach Mettingen und zurück 1. Halener-Wersener-Mofa-Club am Vatertag on Tour

Lotte.Zur Himmelfahrtstour trafen sich neun Mofafahrer des 1. Halener-Wersener-Mofa-Clubs, besuchten bei schönstem Vatertags-Wetter eine Eisdiele in Mettingen und ließen den Tag beim Grillen in Halen ausklingen.

Ihren Anfang genommen hatte die Mofa-Geschichte auf dem Wersener Weihnachtsmarkt, berichtet Matthias Rehbock beim Fototermin. Nachdem die Soldatenkameradschaft ihre Bude aufgegeben hatte, wurde Rehbock von der Interessengemeinschaft Wersen gefragt, ob er sie nicht als Fisch-oder Kartoffelpufferbude übernehmen möchte. Da er schon Erfahrungen auf dem Weihnachtsmarkt mit dem Halener Kindergarten in der Fischbude gesammelt und Kontakte zu den Eltern hatte, fragte er im Bekanntenkreis mal nach und hatte ganz schnell ein starkes Team hinter sich, so dass einer „problemlosen Übergabe mit dem Vorsitzenden der SK, Walter Ottens, nichts mehr im Wege stand und die Pufferbude wieder eröffnet wurde.

„Da mich persönlich das Thema >Mofa-Erinnerungen an die Jugendzeit< interessierte und ich mit dem Schrauberdoktor Toni Lopes Marques in engem Kontakt stand und wir dazu auch noch einen neuen Budennamen benötigten, kam uns die Idee des Club-Namens“, erzählt Rehbock, der zusammen mit Guido Krieger Touren organisiert. Abgekürzt und eindrucksvoll „1. Ha-We-Mo-Club“ genannt. Auf dem Weihnachtsmarkt 2015 sprachen sie Freunde und Bekannte an und fanden weitere Mofa-Interessierte.

Im März des folgenden Jahres unternahmen dann schon zehn Männer die erste gemeinsame Ausfahrt mit alten, aber funktionstüchtigen Mofas zum portugiesischen Club in Osnabrück-Schölerberg. „Höhepunkt des Jahres 2016 war im Juli sicherlich die abenteuerliche Fahrt zum Dümmer, aber anschließend wussten alle Teilnehmer wieder die Vorzüge von weichen und gefederten Autositzen zu schätzen“, lacht Rehbock in Erinnerung an die damaligen Empfindungen.

Der Ha-We-Mo-Club Club ist kein eingetragener Verein. Jeder Teilnehmer ist durch seine Mofa-Haftpflichtversicherung selbst versichert. Roller, Mokicks und große Motorräder sind nicht zugelassen.

Mitmachen könne jeder Mann, der ein Mofa fahren darf (15 Jahre mit Prüfbescheinigung) und Lust auf gesellige Runden mit Schnacken und Klönen habe. „Jeder Mann!“, betonen die Mofafahrer unmissverständlich. Beim Abschlussgrillen durften aber auch die Frauen dabei sein.

Der Spaßfaktor ist garantiert, dass stellen die Mofa-Rocker gleich beim Fototermin unter Beweis. Da sie erheblich früher am Treffpunkt sind als der Schreiberling, will dieser wissen, ob sie ihre Maschinen wohl frisiert hätten. „Die Maschinen nicht, aber wir sind frisch frisiert!“, behauptet einer des Männerclubs.

Es gibt keinen Teilnahmezwang. Der jüngste Teilnehmer ist 19 alt, der älteste 58 Jahre jung. Mittlerweile gehören 15 Mitglieder mit eigenen Mofas zum Club. Das älteste Mofa fährt Vize-Präsident Eddy Frühauf, eine Puch Maxi S aus dem Jahre 1973. „Helmpflicht und auffallende Gemeinschaftsbekleidung sind Grundvoraussetzung, damit wir sicher von A nach B kommen“, betont Rehbock.

„Bei technischen Problemen rund um die teilweise 40 Jahre alten, kleinen Maschinen tauschen wir uns aus und halten in einer Whats up-Gruppe Kontakt“, informiert Rehbock. Die Treffen fänden meistens in unregelmäßigen Abständen an Wochenenden oder Feiertagen statt. Im Mofa freien Winter finden sich die Clubmitglieder zum Besuch im portugiesischen Club in Osnabrück ein oder schauen gemeinsam Fernsehsportveranstaltungen.

Die verschiedensten Berufsgruppen sind vertreten. Sogar ein Polizeibeamter ist dabei. Die meisten Teilnehmer kommen aus der Gemeinde Lotte, aber auch Mofafahrer aus Wallenhorst gehören dazu. Stephan Sendner aus Halen ist ganz frisch dabei an diesem Vatertag. „Den haben wir heute Morgen vom Rad aufs Mofa geholt“, verrät Eddy, und der Rest stimmt ihm begeistert zu.

Der Höhepunkt dieses Jahres soll im Juli eine Fahrt zum Fursten Forest in Fürstenau mit Teilnahme an den dortigen angebotenen Events sein. Ein Begleitfahrzeug wird dabei sein, falls mal eine Maschine versagen sollte oder der Mofa-Doktor nicht mehr helfen kann, was selten vorkommt. Wer Interesse hat oder noch mehr wissen möchte, bekommt Antworten von Matthias Rebock: 0151 1124 1382