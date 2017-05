K23-Arbeiten schreiten voran Klotzen statt Kleckern in Halen

Lotte. Es hat sich einiges bewegt an der Baustelle der K23, Halener Straße/Achmerstraße. Um genau zu sein: 7000 Kubikmeter Erde und Geröll. Das entspricht etwa 300 Lkw-Ladungen. Bis Ende Juli sollen nach Auskunft von Straßenplaner Klaus Overesch 3000 weitere Kubikmeter hinzukommen. Dann ist der erste Bauabschnitt abgeschlossen.

Spätestens am Hof Meyer ist Schluss, die Achmerstraße aus Richtung Wersen kommend gesperrt. Aus Richtung Halen ist am Hof Steinmann Ende im Gelände. Der Grund ist offensichtlich: Nach mehr als 30 Jahren Stillstand geht es mit der Verschwenkung der Halener Straße (K23) auf die Achmerstraße (K15) seit Baubeginn Anfang April zügig voran. Wo einst eine kahle Schneise durch das Wäldchen von Hofbesitzer Hartmut Meyer den geplanten Verlauf der Trasse markierte, steht man nun an einem Hang aus Steinen und Geröll. Weiter unten in Richtung Halen sind bereits Versorgungsleitungen gelegt, Lehrrohre für Glasfaserleitungen sowohl der Telekom, als auch der Deutschen Glasfaser gezogen, wird Schotter verteilt. Hier ist das künftige Straßenprofil gut erkennbar: 6,50 Meter breit wird die Fahrbahn sein, 2,50 Meter der Radweg – einseitig.

Überraschung ohne Auswirkung auf Zeitplan

„Bisher hat alles gut geklappt“, versichert Klaus Overesch vom Straßenbauamt Kreis Steinfurt. Überrascht habe lediglich der doch erheblich steinigere Untergrund beim Durchstich durch das Waldstück. Da wurde schwereres Gerät nötig als ursprünglich gedacht. „Das wirft uns im Zeitplan aber nicht zurück“, versichert Overesch. „Restarbeiten können dort auch notfalls noch erledigt werden, wenn der Aufbau der Halener Straße läuft.“

Stauträchtiger Engpass

Das Nadelöhr auf der Halener Straße, die auch als Umleitung der A1 dient, ist dann Geschichte, die Verkehrsbehinderungen im Begegnungsverkehr, der Stillstand bei Lkw- oder Traktoren-Begegnungen zwischen den Höfen Steinmeier und Havermeyer – passé.

Sobald das Stück Achmerstraße zwischen der Verschwenkung der Halener Straße und dem Hof Steinmann fertig ist, wird die Halener Straße komplett gesperrt, um die Fahrbahndecke der alten Ortsdurchfahrt zu sanieren und an die Achmerstraße anzuschließen. Der örtliche Verkehr werde dann ab August über die Achmer Straße (K15) umgeleitet, erläutert Overesch. Bis Ende des Jahres soll alles fertig sein.

Mauern einreißen

2,2 Millionen Euro kostet das ganze Straßenprojekt den Kreis Steinfurt. Inbegriffen sind auch begleitende Arbeiten. So wird bereits jetzt auf der Achmerstraße Richtung Halen im Schutze einer Baustellenampel der neue Radweg vorbereitet. Dafür muss die alte, denkmalgeschützte Trockensteinmauer am Hof Thies versetzt werden. Stein für Stein wurde sie abgetragen und eine Radwegbreite entfernt von der Straße wieder aufgebaut. Unter Aufsicht des Umwelt- und Planungsamtes des Kreis Steinfurt wurde dabei auch der Bewuchs umgesiedelt, um seltene Gräser, Moose und Farne zu erhalten. Die neue Mauer sei mit 1,80 Metern jedoch 70 Zentimeter höher, berichtet Klaus Overesch. Beim Neuaufbau kann man allerdings – Fügung des Schicksals – gut auf den Aushub im Waldstück zurückgreifen. Auch auf der gegenüberliegenden Seite gibt es Handlungsbedarf. Da sich die gemauerte Einfriedung des Hof Lüpping über die Jahre auf einer Länge von rund acht Metern um sicherheitsbedenkliche 40 Zentimeter geneigt hat, wird sie ebenfalls neu gemacht.

Wenn Ende des Jahres alles fertig ist, so die Hoffnung aller Beteiligten, wird die Verkehrsbelastung für Halen spürbar verringert, unfallträchtige Engpässe beseitigt und das Radwegenetz der Gemeinde um ein weiteres Teilstück kompletter sein. Ein gutes Ende nach mehr als 30 Jahren lähmendem Hin und Her.