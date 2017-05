Evangelische Kirchengemeinde 80 Jahre Posaunenchor in Wersen: Ein Blick zurück

Lotte. In Jahre gekommen und trotzdem jung und schwungvoll geblieben ist der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Wersen. 80 Jahre ist er jetzt und möchte diesen besonderen Geburtstag mit der ganzen Gemeinde feiern.

Es begann im Januar 1936. Neun junge Männer des Singkreises trugen ihrem Leiter und Pfarrer den Wunsch nach Bildung eines Posaunenchores vor. „Ja, wenn jeder von Euch 30 Reichsmark stiftet, können wir anfangen“, antwortete Pfarrer Paul Herring damals scherzhaft, festgehalten von ihm selbst in der Chronik der Kirchengemeinde. Es waren Hermann Eversmeyer, Helmut Diersmann, Wilhelm Johann to Büren, Heinrich Schneebeck, Gustav Steinmann, Wilhelm Lammers, Friedrich Hoge, Heinrich Schwegmann und Friedrich Broermann, Knechte, Lehrlinge, Schüler und Bauernsöhne, die schon am nächsten Tag das Geld ins Pfarrhaus brachten.

Flügelhörner per Motorrad geholt

Per Motorrad wurden vier Flügelhörner aus Bielefeld geholt, weitere Instrumente konnten vom aufgelösten Posaunenchor Recke übernommen werden. Die Kirchenkasse gab Beiträge zur Beschaffung von Notenmaterial und Instrumenten dazu, hielt Paul Herring fest. Die Gründungsversammlung fand ein Jahr später statt. Zum Chorleiter wurde Pastor Herring gewählt. Den musikalischen Rahmen zum Palmsonntaggottesdienst gestaltete dann schon der junge Chor mit.

Der Chor wuchs

Im gleichen Jahr gesellten sich Wilhelm Steinmann, Gustav Hoge, Wilhelm Brömstrup, Gustav Schneebeck, Wilhelm Lienemann, Karl Meyer, Heinz Etgeton und Helmut Schneebeck als Nachwuchsbläser dazu. „Damit war der Chor in kurzer Zeit auf 15 Bläser angewachsen. Damals hatte die politische Gemeinde Wersen meines Wissens 1.800 Einwohner“, schrieb Helmut Schneebeck in der Festschrift zum 40-jährigen Bestehen des Chores.

Musizieren – auch während des Krieges

„Die Ausfälle, die durch den Krieg eintraten, konnten aufgefangen werden. Friedrich Arelmann, Heinz Diersmann, Erich Broermann, Friedwald Lüpping und Erich Etgeton konnten bis weit in die Kriegszeit hinein den Chor unterstützen. „Zeitweise bestand der Chor aus vierzehn Bläsern. Es meldeten sich mehr, als gebraucht wurden und Instrumente vorhanden waren, sodass der Chor auch noch im Kriege aktionsfähig blieb, obwohl alle ersten Mitglieder einberufen waren“, schrieb Pfarrer Herring. Acht Bläser fielen im Krieg oder wurden als vermisst gemeldet.

Gottesdienst und Westfalenhalle

Nach dem Krieg probten sie und weitere Bläser in Pastor Herrings Dienstzimmer im alten Pfarrhaus. Dort steht heute der Kindergarten. Einige Zeit später zog der Chor in die „Konfirmandenbude“, uralte Wersener Dorfschule, die ursprünglich das Wersener Lehrerhaus gewesen war, in dem der Großvater von Martin Niemöller gewohnt hatte.

Zum ersten Mal wirkte der junge Chor am Palmsonntag im Gottesdienst mit. Es folgten viele Teilnahmen an Gottesdiensten und Posaunenfesten. „Zwei Gottesdienste kamen in das Rundfunkprogramm“, hielt Martin Schneebeck in der Festschrift zum 60-jährigen Bestehen fest.

Schon 1946 gingen die Bläser auf Tournee, nahmen unter anderem am ökonomischen Gottesdienst in Herford mit 1.200 Bläsern, 1963 am Kirchentag in Dortmund mit 5.000 Bläsern, 1966 und 1975 an Posaunentagen in Essen und in der Dortmunder Westfalenhalle.

Ein halbes Leben im Chor aktiv

Günter Raabe übernahm 1950 die Chorleitung von Pastor Herring, später sein Bruder Helmut. „1957 wurde Helmut Schneebeck sowohl das Amt des Organisten als Nachfolger des verstorbenen Hauptlehrers Rudolf Paaschen als auch die Aufgabe des Chorleiters übertragen“, berichtet Wolfgang Amelingmeyer, der nach 40-jähriger Tätigkeit Schneebecks im Jahre 1997 den Chor leitete. Seit Anfang 2016 ist Silke Nagel Leiterin der aktuell 30 Bläser.

Sie spielen Trompete, Flügelhorn, Tenorhorn, Bariton, Tuba und natürlich Posaune. Das Durchschnittsalter beträgt 49 Jahre. Der älteste aktive Bläser ist 79 und ist dem Gründerjahr ganz nahe. Das jüngste Chormitglied ist zwölf Jahre alt und mit Begeisterung dabei. Die durchschnittliche aktive Dienstzeit beträgt ein halbes Leben, etwa 44 Jahre.

Verschiedene Stilepochen

„Hinter diesen nüchternen statistischen Zahlen sind jedoch jeweils Menschen zu sehen, die einen Großteil ihrer Freizeit dafür verwenden, anderen Menschen mit Musik Freude zu schenken oder auch in schwierigen Lebensphasen Trost zu spenden“, möchte Wolfgang Amelingmeyer mit auf den Weg geben, wenn die Zuhörer die Festveranstaltungen besuchen.

Die Bläser laden herzlich zur Auftaktveranstaltung am Donnerstag, den 22. Juni um 19.30 Uhr ins Gemeindehaus zum Mitsingen alter und neuer Lieder ein und zum Mitmachen. Auch den „Sommernachtstraum“ einen Tag später an und in der Dorfkirche gestaltet der Posaunenchor mit.

Am Samstag wird das Jubiläum mit einem Festakt mit Musik aus unterschiedlichen Stilepochen in der Dorfkirche gefeiert. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, am Ausgang bittet der Chor um eine Kollekte für das Kinderhospiz in Osnabrück gebeten. Der Dank- und Jubiläums-Festgottesdienst ist am Sonntag, den 25. Juni um 11 Uhr in der Dorfkirche.