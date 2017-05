Malwettbewerb der Volksbank Grundschule Wersen räumt alle Preise ab

fk/pm Lotte/Westerkappeln. Entweder der Kunstunterricht ist besser oder die Kinder der Grundschule Wersen sind besonders talentiert. Beim Malwettbewerb der Volksbank Westerkappeln-Wersen landeten jedenfalls ausnahmslos Kinder von dort auf den vorderen Plätzen.

„Das ist reiner Zufall“, betont Claudia Puke, Marketingleiterin des Geldinstitutes. Die Jury, die Ende März zusammengetreten war, habe die Bilder anonym bewertet. Die Namen der Kinder hätten auf den Rückseiten der Werke gestanden, betont Puke.

Buntes Abenteuer Freundschaft

Beim 47. Internationalen Jugendwettbewerb der Volksbanken lautete das Motto: „Freundschaft ist… bunt!“. Um das „Abenteuer Freundschaft“ ging es in den Klassen 1 bis 4. Insgesamt wurden 370 Bilder und Lösungen beim begleitenden Quiz eingereicht, „ein auch zu den Vorjahren überwältigendes Ergebnis“, wie die Volksbank Westerkappeln-Wersen schreibt.

Weiterführende Schulen nicht dabei

Das mag für die drei angeschriebenen Grundschulen zutreffen. In den vergangenen Jahren gab es allerdings jeweils fast dreimal so viele Einsendungen. „Die weiterführenden Schulen haben sich dieses Mal nicht beteiligt“, bedauert Puke. Warum es an der Gesamt-, der Real- und der Hauptschule keine Resonanz auf den Wettbewerb gab, vermochte die Marketingleiterin nicht zu sagen.

Die Sieger

Den ersten Platz auf Ortsebene im Malwettbewerb der Jahrgangsstufe der 1. und 2. Klasse hat Marie Weber (Klasse 2b) vor Theodor Anissimov (1a) und Julia Moor (2b) gewonnen. In der Jahrgangsstufe der 3. und 4. Klasse ging Buna Morina (Klasse 4b) als Siegerin hervor. Ihre Klassenkameradin Alina Icken belegte hier den zweiten Platz vor Emilia Krebeck (3a).

Beim Im Quizwettbewerb hatten die Schülerinnen und Schüler aus Westerkappeln und Handarpe mehr Glück. In der Jahrgangsstufe Klassen 1 und 2 Klasse siegte Ben Twiehaus von der Grundschule am Bullerdiek (Klasse 2b) vor Mayra Leeker (Grundschule Handarpe, 2. Klasse) und Lotta Triphaus ( Grundschule Wersen, 1b). bei den 3. und 4. Klassen landete Moritz Schröter (Grundschule am Bullerdiek, 3d) auf dem ersten Platz vor Lukas Maug (Grundschule am Bullerdiek, 4a) und Ben Wenzel (Peter-Pan-Schule, 4a).

Sachpreise und Chance auf mehr

Die Gewinner auf Ortsebene werden laut Mitteilung der Volksbank mit wertvollen Sachpreisen belohnt. Zusätzlich besteht für die Ortssieger des Malwettbewerbs die Chance, auf Landes- und Europaebene weitere Geld- und Sachpreise zu erhalten. Zur Siegerehrung sind die Kinder in der kommenden Woche eingeladen.