Gewerbetreibende enttäuscht Bangen und Hoffen am Berliner Platz in Büren

Lotte. Die Laufkundschaft ist fußfaul. Zumindest in Büren. Seit dort der Berliner Platz umgestaltet wird, können Kunden nicht wie gewohnt mit dem Auto bis vor die Ladentüren fahren. Die Befürchtungen der anliegenden Gewerbetreibenden, die Umsätze könnten einbrechen, scheinen sich zu bestätigen.

Seit knapp drei Wochen laufen die Bauarbeiten bei weitgehender Sperrung des Platzes. Zunächst habe es so ausgesehen, als sei alles nicht so schlimm, sagt Anke Marx, Inhaberin der Westfalen-Apotheke. „Die ersten drei Tage stimmten uns optimistisch.“ Doch dann sei es von Tag zu Tag, von Woche zu Woche schlimmer geworden. „Die Auswirkungen sind drastisch“, beteuert Marx. Dabei blieben die Stammkunden weitestgehend treu, aber die Laufkundschaft bleibe aus. Es sind vor allem die Regentage, die der Apothekerin schlaflose Nächte bereiten. „Sobald es regnet, kann ich meine Mitarbeiter eigentlich nach Hause schicken – da kommt keiner mehr“, sagt sie. Die Frage sei nicht, ob sie Verluste mache, sondern wie viele. „Wie hoch das Minus ist, kann ich ganz genau erst nach zwei Monaten sagen, wenn alle Abrechnungen da sind“, erklärt Marx. Unterdessen fragt sie sich jeden Tag und jede Nacht, was sie tun soll.

Angst vor Personalabbau

Der größte Kostenfaktor einer Apotheke sei das gut ausgebildete Fachpersonal. „Ich hoffe, dass wir das ohne Personalabbau schaffen“, bekräftigt Marx. Wen sollte sie auch feuern? Eine der beiden alleinerziehenden Mütter, die auf ihre Arbeit zwingend angewiesen sind? Oder doch lieber eine der beiden Mitarbeiterinnen, die bereits zwölf Jahre und länger mit Spaß und Einsatz für die Kunden und das Geschäft arbeiten? Es müssen andere Maßnahmen her, um den Kunden entgegenzukommen.

Bringdienst erweitert

So hat die Westfalen-Apotheke ihren Bringdienst ausgeweitet. Kunden können per Telefon oder E-Mail bestellen. „Seit Neuestem kann man uns auch über WhatsApp erreichen“, sagt Marx. Ob diese Maßnahmen greifen, muss sich noch zeigen. Wenig Nutzen schreibt die Apothekerin hingegen den unterstützenden Maßnahmen der Gemeinde zu. Die Parkerlaubnis für Apothekenkunden am Brendelsmoor mache nur Sinn, wenn sie aus dem rückwärtigen Fenster verkaufen würde – was sie auch angedacht hätte, aber gar nicht nachgefragt werde, sagt Marx. Und die Anzeige im Wochenblatt der Gemeinde sei kaum wahrgenommen worden, habe auch eher wie eine amtliche Mitteilung und nicht wie eine Werbeanzeige gewirkt.

Hoffnung trotz Umsatzeinbußen

Das sieht auch Sandra Büchner, Inhaberin des Geschäfts „Schreiben und Schenken“, so. Sie und ihr Mann Ingo haben bereits Hinweisschilder selber gebastelt, die auf die – wenn auch eingeschränkten – Parkmöglichkeiten unmittelbar am Platz und die Angebote im Geschäft aufmerksam machen. Aber: „Die vergangene Woche war die schlechteste, die wir seit sechs Monaten hatten“, sagt Büchner. Alleine beim Tabakverkauf sei der Umsatz um knapp 50 Prozent eingebrochen. „Die Kunden springen halt eher bei der Tankstelle raus, um Zigaretten zu kaufen, als hier erst nach einem Parkplatz zu suchen“, meint Ingo Büchner. Seit Baubeginn, schätzen er und seine Frau, sei der Umsatz insgesamt um 20 Prozent zurückgegangen. Das könne natürlich auch nur eine Momentaufnahme sein, versuchen sie nicht schwarz zu sehen. Aufgeben jedenfalls kommt für die jungen Unternehmer nicht in Frage. Dann eher zeitweise schließen, wenn eh nichts los ist.

Zwischen Empörung und Resignation

Kaum etwas rührt sich an diesem sonnigen Tag bei „Blumen und Terrasse“. Ladeninhaber Martin Haverkamp nutzt die Ruhe, um seine Beet- und Balkonpflanzen vor dem Geschäft zurechtzurücken und ihnen etwas Wasser zu spenden. Seit 1993 ist er mit seinem Blumengeschäft am Platz. „Aber so etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt Haverkamp. Die Eisheiligen sind vorbei, das Wetter könnte schöner nicht sein. Und dennoch: „Keine einzige Beetpflanze habe ich heute verkauft“, lässt er seinen Blick fast schon resignierend über die Kiste mit Husarenköpfchen schweifen. Es fällt ihm schwer, den Kopf nicht hängen zu lassen. Stammkunden biete er auch schon einmal an, ihnen die Blumenkiste abends nach Hause zu bringen, wenn sie sie nicht vom Laden in ihr Auto schleppen können. Das Geschäft sei trotzdem für diese Jahreszeit mau. Und wenn der Platz wie geplant Ende Juli wieder befahrbar sei, sei die Pflanzzeit vorbei und die Ferien stehen vor der Tür. „Ich habe mich schon genug aufgeregt“, sagt Haverkamp.

Verwaltung mit schwerem Stand

Das, was die Gewerbetreibenden auf die Palme bringt, ist das Verhalten der Verwaltung. In allen Anwohner- und Bürgerversammlungen, Einwohnerfragestunden und Ausschusssitzungen habe es geheißen, der Berliner Platz werde nicht monatelang gesperrt, sondern abschnittsweise umgestaltet, die Erreichbarkeit der Geschäfte bleibe auch während der Arbeiten gewährleistet. Das sei von der Planerin angesichts des zur Verfügung stehenden Bauraumes vielleicht etwas zu optimistisch gewesen, räumt Bauamtsleiterin Astrid Hickmann ein. Man habe sich bei Ausschreibung und Vergabe des Auftrags bemüht, vor allem die Bauzeit so kurz wie möglich zu halten. Auch der Kostenrahmen war mit 390000 Euro vorgegeben. Um diese Vorgaben zu halten, sei man schließlich zur jetzigen Bauausführung gekommen. Man sei zu der Überzeugung gelangt, dass eine kurze Vollsperrung einer langen Einschränkung vorzuziehen sei. „Das hätte in der Kommunikation mit den Gewerbetreibenden vielleicht deutlicher gemacht werden sollen“, bedauert Hickmann. Diese erfuhren von der Vollsperrung erst zwei Wochen vor Baubeginn durch die übliche Vorabinformation des Bauunternehmers.

Hoffnung bleibt

„Vielleicht geht ja auch alles gut“, sagen Ingo Büchner und Anke Marx. Dann wollten sie auch gar keinen Stress machen. Ein wenig mehr Transparenz und Entgegenkommen vonseiten der Gemeinde hätten sie sich dennoch gewünscht. Und falls es für sie doch existenziell werde, müssten auch Regressansprüche geprüft werden. Bürgermeister Rainer Lammers gab sich in diesem Punkt auf Nachfrage wenig optimistisch: „Für die Übernahme von Einnahmeausfällen sehe ich keine Rechtsgrundlage“, sagt er. Aber man werde das prüfen und hoffe, dass durch die Umgestaltung des Platzes mehr Kunden angelockt und so Umsatzeinbußen ausgeglichen werden können.