Ein altbekanntes Gesicht Lothar Albers sitzt für die FDP im Lotter Rat

Lotte. Lothar Albers aus Büren ist kein neues Gesicht im Lotter Gemeinderat. Bereits von 2009 bis 2014 war er für die FDP in verschiedenen Ausschüssen aktiv. Nach einer kurzen Pause, die er aus familiären Gründen eingelegt hatte, mischt er nun wieder im politischen Geschehen mit.

Anfang April rückte er für Knut Gerlach in den Gemeinderat nach. Seitdem vertritt Albers die Belange der FDP im Bau- und Planungsausschuss, im Betriebs- und Beteiligungsausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss.

Familie ist ihm wichtig

Mit seiner Frau Hannelore lebt Albers seit 1983 im Lotter Ortsteil Büren. Seine beiden Töchter sind dort aufgewachsen. „Jetzt leben sie aber nicht mehr hier“, erklärt er mit leichtem Bedauern, denn die Eheleute Albers sind durch und durch Familienmenschen. „Sobald wir Zeit haben oder wenn wir gebraucht werden, machen wir uns auf den Weg zu unseren Kindern und Enkelkindern.“ Enkelkinder habe er bereits vier – zwei Jungs und zwei Mädchen. In seiner Freizeit sind er und seine Frau sportlich aktiv, gehen Kegeln, spielen Doppelkopf oder sind mit Freunden unterwegs.

Digitale Gesellschaft

Als Diplom-Ingenieur der Nachrichtentechnik interessiert sich Albers außerdem besonders für Technik. Der Breitbandausbau sei für die digitale Gesellschaft und das zukünftige „Internet der Dinge“ – kurz IoT genannt - sehr wichtig betont er und freut sich darüber, dass in Lotte der Startschuss hierfür gefallen ist.

Politisch interessiert sei er schon immer gewesen. Schließlich habe er bewegende Jahre in seiner Vergangenheit erlebt. Auch habe er schon immer Diskussionen in der Bevölkerung verfolgt und möchte mit seinem Einsatz bei der örtlichen FDP „etwas bewegen“ und zur Meinungsbildung beitragen.

Was bewegen können

Auf die Frage, warum er gerade die FDP für seinen politischen Weg gewählt habe, sagt er: „Weil mir die Ausrichtung der Partei über die Jahre – mit ihren Höhen und Tiefen – gefallen hat. Und gerade jetzt, mit Christian Lindner an der Spitze, denke ich, können wir was bewegen.“ Der FDP gehe es um die Sache: „Und das spricht mich an.“

Als sich dann vor einigen Jahren die Möglichkeit ergeben habe, in der Lotter FDP mitzuwirken, habe er die Gelegenheit gerne wahrgenommen. Was nun an Aufgaben innerhalb der Fraktion auf ihn zukommen, erwarte er mit Spannung. „Momentan arbeite ich mich intensiv ein und nutze die wöchentlichen Fraktionssitzungen, um wichtige Themen gemeinsam mit den Parteikollegen zu diskutieren.“