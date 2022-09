Der Ev. Posaunenchor Wersen brachte mit viel Engagement die Kirche zum Klingen. Ganz links im Bild: Posaunenchor-Leiterin Silke Nagel. 8.v.r.: Pfarrerin Jutta Kiquio, ganz rechts im Bild: Superintendent André Ost. Foto: Christine Fernkorn up-down up-down 85 Jahre Evangelischer Posaunenchor Wersen Lob Gottes von Wersen aus kräftig in die Welt tragen Von noz.de | 26.09.2022, 14:00 Uhr

„Sie tragen das Lob Gottes auf eine einzigartig kräftige und belebende Weise in die Welt. Möge das noch lange so bleiben“, wünschte Superintendent André Ost den Bläserinnen und Bläsern im Rahmen des Festgottesdienstes zum 85. Jubiläum des Posaunenchors vergangenen Sonntag in der Evangelischen Kirche in Wersen.