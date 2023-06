Freuen sich auf Interessenten an den neuen Gebäuden am Lotter Torfkuhlenweg: Projektentwicklerin Nicole Klostermann und Geschäftsführer Karl-Heinz Pricking von der VVB Immobilien GmbH. Foto: Thomas Niemeyer up-down up-down Großes Interesse am Baustellentag 32 Wohneinheiten entstehen im Quartier Nordend in Alt-Lotte Von Thomas Niemeyer | 29.06.2023, 07:30 Uhr

Während andernorts die Plätze rar sind, wird in Lotte fleißig gebaut. Nah am Alt-Lotter Ortskern geht derzeit das Quartier Lotte Nordend mit 32 Wohneinheiten in vier Mehrfamilien- und drei Doppelhäusern neu an den Start.