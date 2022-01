Lotte. Weil die Wahlperiode von Schiedsmann Friedhelm Lange ausläuft, schreibt die Gemeinde Lotte das Amt formal neu aus. Wer kann sich bewerben? Was sind die Aufgaben?

Die Wahlperiode für das Ehrenamt als Schiedsmann von Friedhelm Lange aus Alt-Lotte endet am 31. Januar 2022. Daher heißt es auf der Homepage der Gemeinde: „Interessierte Personen können sich gern für das Amt bewerben, insbesondere auch Menschen mit Migrationshintergrund.“

Ausschreibung formal erforderlich

Damit halte sich die Verwaltung an Paragraf 3 des Schiedsamtsgesetzes NRW, betont die Lotter Ordnungsamtsleiterin Ester Kleina-Metelerkamp. In der Neufassung des Gesetzes sei auch die Altersbeschränkung um je fünf Jahre nach unten und oben erweitert worden, sodass sich nun Personen zwischen 25 und 75 Jahren bewerben können. „Der Gemeinderat entscheidet letztlich, wer das Amt für fünf Jahre übernehmen soll“, betont Kleina-Metelerkamp.

Zur Sache Schiedswesen in Gemeinden Das Schiedswesen hat seinen Ursprung im Jahr 1827, als nach dem Wiener Kongress 1814/15 das Königreich Preußen den Schiedsmann als Institution einführte. Seine Aufgabe war es, bei kleinen Privatrechtsstreiten und Ehrverletzungen eine Einigung herbeizuführen, bevor die Streitparteien die Gerichte damit bemühten.

Es ist auch heute noch in NRW als eines der 12 Bundesländer mit Schiedsstellen die grundsätzliche Aufgabe der Schiedsleute als Gütestelle (Paragraf 44 Justizgesetz NRW), die Gerichte mit vorgerichtlicher Streitbeilegung in Zivil- und Strafrechtsangelegenheiten zu entlasten. In sogenannten „Tür- und Angelfällen“ können Schiedspersonen versuchen zu helfen, ohne dass es ein Protokoll dazu gibt. Der Bewerber muss in der Gemeinde wohnen, für die er sich bewirbt und vollumfänglich geschäftsfähig sein. „Schiedspersonen entscheiden nicht, sondern versuchen rechtlich einen Vergleich herbeizuführen, der genauso wie ein Gerichtsurteil vollstreckbar ist“, ist eine Erklärung auf der Lotter Gemeindehomepage. Die Schiedsperson versuche bestehende Spannungen abzubauen und eine Lösung zu finden, die protokolliert wird.

Es sei schön, dass Friedhelm Lange signalisiert habe, weitere fünf Jahre seine große Erfahrung aus den zurückliegenden 20 Jahren einzubringen, sagt die Ordnungsamtsleiterin. Aber die neue Ausschreibung sei nun mal „nach dem Gesetz formal erforderlich“.

In Lotte gibt es zwei Schiedsleute: Friedhelm Lange in Alt-Lotte und Silke Reichelt in Wersen. Der Alt-Lotter Lange übernimmt seit jeher den Bereich seines Wohnorts, Silke Reichelt engagiert sich seit August 2021 in Wersen, Büren und Halen.

Lösungen nur möglich, wenn Streitparteien bereit dafür sind

„Man sollte zuhören und objektiv bleiben können, geduldig und empathisch sein“, sagt Silke Reichelt. Fünf Fälle seien bislang an sie herangetragen worden. Gleich beim ersten habe sie ein positives Ergebnis herbeiführen können: „Das gelingt nur, wenn die Streitparteien dazu grundsätzlich bereit sind.“ Die Begegnungen mit Menschen und deren unterschiedliche Probleme seien interessant und bereichernd. Sie sei neu in dem Metier und habe schon dankend das Angebot Friedhelm Langes zur Unterstützung angenommen – und festgestellt, dass man einige Zeit investieren müsse, resümiert Reichelt.

Friedhelm Lange: "Kampfabstimmung passt nicht zum Schiedsamt."

Er habe in zwei Jahrzehnten wertvolle Erfahrungen in vielen Situationen des Ehrenamts machen können, resümiert Lange und betont: „Daher würde ich gern weitermachen.“ Und doch räumt er ein: Sollte es tolle Bewerbungen geben, dann sei er gern bereit, einen Nachfolger zu unterstützen und einzuarbeiten. Er versichert: „Auf eine Kampfabstimmung im Rat lasse ich es nicht ankommen. Das passt nicht zum Schiedsamt.“ Es dürfe nicht politisiert werden.

Glücke es Schiedsleuten vorgerichtlich, Lösungen für festgefahrene Situationen, beispielsweise bei einer Beleidigung, zu finden, entlasteten sie die Gerichte, erklärt Lange. Anderenfalls urteile die Justiz über den Streit.

Wenn aus Streit ein Miteinander wird

Zwei Beispiele aus der Praxis: In Nachbarschaftsstreitigkeiten ging es um weit in die Nachbargrundstücke ragenden Bewuchs – „ein Klassiker“, betont Lange. Der mittlere Anwohner habe sich nicht mehr so recht um seinen Garten kümmern können. Nach mehreren Gesprächen mit Nachbarn und dem Verursacher habe die Situation eine Eigendynamik bekommen mit einfacher Lösung, berichtet Lange schmunzelnd: Die Parteien seien sich in gemeinsamen Gartenaktionen nähergekommen. Das habe ihn erneut bestätigt: „Eine gute Nachbarschaft kommt nicht von allein.“

Ein Beispiel, als er nichts habe erreichen können, seien weiterere Klassiker gewesen: Ruhestörung und Beleidigung. „Einige Male haben wir an einem Tisch gesessen“, aber die Situation sei regelmäßig eskaliert. Also habe er eine Erfolglosigkeitsbescheinigung ausgestellt: „Das war dann der Einstieg in ein Gerichtsverfahren.“

Rund eine Handvoll Fälle im Jahr

Bei vier bis sechs Einsätzen im Jahr sei er als Schiedsmann gefragt. Ein Fazit: „Es ist offenbar für viele Menschen schwer, den ersten Schritt zu machen.“ Daher sei es zunächst die wichtigste Aufgabe einer Schiedsperson, die Bereitschaft zur Kommunikation zu fördern.

Lotter Bürger mit Interesse am Schiedsamt können sich bis zum 26. Januar bei Ester Kleina-Metelerkamp melden, 05404 88922 oder per E-Mail, die auf der Homepage zu finden ist.