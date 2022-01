Lotter Krüger-Internat und Schulen stellen sich am 26. Januar vor

Die Krüger-Schulen in Lotte Wersen laden am 26. Januar zu einem Informationsabend ein.

Archiv/Joachim Dierks

Lotte. Am 26. Januar sind interessierte Schüler mit ihren Eltern zu einem Informationsabend in die Krüger-Schulen nach Lotte-Wersen eingeladen. Das Berufskolleg und die verschiedenen Schullaufbahnen werden vorgestellt.

Die Privaten Schulen Krüger in Lotte-Wersen bieten drei Schulformen an, heißt es in einer Pressemitteilung der Krüger-Schulen. Das Berufskolleg umfasse das Wirtschaftsgymnasium, die Höhere Handelsschule und die Berufsfachschule für Wirtscha