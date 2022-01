Unbekannte sprengen Geldautomaten in Laggenbeck – Täter auf der Flucht

Automatensprengung in der Nacht: Die Polizei hat den Tatort rund um die Bankfiliale an der Mettinger Straße in Ibbenbüren-Laggenbeck abgesperrt.

NWM-TV

Ibbenbüren. Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen einen Automaten in einer Bankfiliale in Ibbenbüren-Laggenbeck gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht. Die Polizei hat den Tatort abgesperrt und sucht Zeugen.

Gegen 2.30 Uhr hatten Zeugen einen lauten Knall wahrgenommen, berichtet Martin Weide-Drees, Sprecher der Polizei Steinfurt, auf Anfrage unserer Redaktion. In einer Volksbank-Filiale an der Mettinger Straße in Laggenbeck hatte es eine Automa