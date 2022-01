Unbekannte sprengen Geldautomaten in Laggenbeck – Täter auf der Flucht

Automatensprengung in der Nacht: Die Polizei hatte den Tatort rund um die Bankfiliale an der Mettinger Straße in Ibbenbüren-Laggenbeck in der Nacht abgesperrt.

NWM-TV

Ibbenbüren. Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen einen Automaten in einer Bankfiliale in Ibbenbüren-Laggenbeck gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

In Laggenbeck ist ein Geldautomat gesprengt worden – schon wieder. Nachdem unbekannte Täter Mitte Oktober ein Gerät in der Sparkassenfiliale in die Luft gejagt und das Gebäude dabei massiv beschädigt hatten, hat es nun die gegenüberliegende