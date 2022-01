Doppelgarage in Lotte niedergebrannt: 40.000 Euro Schaden

Als die Feuerwehr Lotte am Einsatzort eintrifft, steht die Doppelgarage in Vollbrand.

NWM-TV

Lotte. Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr: In Lotte-Halen ist in der Nacht zu Mittwoch eine Doppelgarage in Brand geraten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 23.45 Uhr am Dienstag wurden Polizei und Feuerwehr an den Hasenkamp alarmiert. Das berichtet Martin Weide-Drees, Sprecher der Polizei in Steinfurt, auf Anfrage der Redaktion. Ein Nachbar habe zuvor bemerkt, dass Rauch aus einer Doppel