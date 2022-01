Keine positiven Corona-Tests bei Schulstart in Lotte nach den Weihnachtsferien

Mit dem Lolli-Test wurden die Schüler auf Corona getestet. (Symbolfoto)

Roland Weihrauch/dpa

Lotte. Infektionsfrei verlief in Lotte am Montag der Start in den Grundschulbetrieb nach den Weihnachtsferien – auch weil die Eltern verantwortungsvoll mit der Situation umgehen.

Problemlos sei an der Regenbogenschule in Büren der Unterrichtsstart verlaufen, berichtet Schulleiterin Ute Thomas. „Einige Eltern waren sehr umsichtig“ und hätten Kinder mit Erkältungssymptomen vorsichtshalber zuhause gelassen. Gleiches ge