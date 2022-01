Auch nach den Weihnachtsferien werden die Lotter Grundschüler im Unterricht Masken tragen müssen. (Symbolbild)

Lotte. Am Montag, 10. Januar, beginnt der Unterricht nach den NRW-Weihnachtsferien – mit erweiterten Testungen auch an den Grundschulen in Lotte. Mit welchem Gefühl gehen die Lehrer in die Klassen?

In der Kultusministerkonferenz der Länder am 5. Januar haben alle Beteiligten erneut bekräftigt, dass der Präsenzunterricht beibehalten werden soll – obwohl sich die Omikron-Corona-Variante rasant ausbreitet. Das Gremium forderte