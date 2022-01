Am 8. Januar sammelt nun doch nicht die Jugendfeuerwehr die Bäume ein

In Lotte werden am 8. Januar die ausgedienten Weihnachtsbäume abgeholt – allerdings nicht mehr wie ursprünglich geplant von der Jugendfeuerwehr.

imago images/Petra Schneider-Schmelzer

Lotte. Am kommenden Samstag, 8. Januar, werden in Lotte die ausgedienten Weihnachtsbäume abgeholt. Ursprünglich sollte die Aktion von der Jugendfeuerwehr durchgeführt werden. Allerdings kam es nun zu einer Planänderung.

Bereits in den Vorjahren war die Jugendfeuerwehr Lotte für die Abholung der Weihnachtsbäume zuständig. Doch die anhaltende Corona-Pandemie sorgt nun schon im zweiten Jahr in Folge für eine Planänderung. Ende 2020 mussten die Jugendlichen co