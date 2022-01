Die Sternsingeraktion läuft wie im vergangenen Jahr wieder anders als gewohnt. Spendenmöglichkeiten und Segensaufkleber gibt es in den katholischen Kirchen in Lotte und Westerkappeln.

dpa/Sina Schuldt

Westerkappeln/Lotte. Auch in diesem Jahr fällt die Sternsingeraktion der Pfarrgemeinde St. Margaretha wegen der aktuellen Corona-Lage in der gewohnten Form aus. Dennoch wird gesammelt.

Eine Sternsingergruppe aber wird in allen Sonntagsmessen nach dem Hochfest der Erscheinung des Herrn (6. Januar) für die Sternsingeraktion sammeln. Das heißt in Wersen (17 Uhr) am 8. Januar und in Lotte (9 Uhr) und Westerkappeln (11 Uhr) am