Die Jugendfeuerwehr Lotte sammelt am 8. Januar ausgediente Tannenbäume ein

Auch in diesem Jahr sammelt die Jugendfeuerwehr Lotte die alten Weihnachtsbäume ein. Das Bild zeigt die Aktion im vergangenen Jahr.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Im Januar verschwindet nach und nach die Weihnachtsdekoration aus den Häusern und Wohnungen der Lotter Bürger. Doch wohin mit dem sperrigen Weihnachtsbaum, der bereits anfängt zu nadeln? Die Jugendfeuerwehr kümmert sich um die Entsorgung.

Wie bereits in den Vorjahren ist die Jugendfeuerwehr Lotte auch im Januar 2022 im Gemeindegebiet unterwegs und holt die ausgedienten Weihnachtsbäume ab. Die diesjährige Sammelaktion findet am Samstag, 8. Januar 2022, statt. Spätestens am Mo