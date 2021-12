Der Kreis Steinfurt setzt den geänderten Rettungsdienstbedarfsplan mit dem Jahreswechsel um und verbessert damit nach eigenen Angaben die Versorgungssicherheit der Menschen. (Symbolfoto)

dpa/Marcel Kusch

Kreis Steinfurt. Der Kreis Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes setzt mit dem Jahreswechsel Änderungen des Rettungsdienstbedarfsplans um. Damit soll die Versorgungssicherheit der Bürger in Notfällen verbessert werden.

Nachdem der Kreistag in seiner Sitzung am 13. Dezember dem Plan zugestimmt hat, können unter anderem Rettungswagen zu erweiterten Zeiten an zwei Rettungswachen vorgehalten werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises Steinfurt.&nb