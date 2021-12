Öffnungszeiten der Bäcker in Lotte an Neujahr 2022

Gerade an Neujahr gehört für viele ein umfangreiches Frühstück dazu. Frische Brötchen zu bekommen, ist aber nicht so leicht. (Symbolbild)

Paul Knecht/dpa

Lotte. Gerade den 1. Januar nutzen viele, um beruhigt und entspannt in das neue Jahr zu starten. Da kann ein Frühstück mit frischen Brötchen durchaus dazugehören. Die Bäcker in Lotte haben geschlossen, doch in der Umgebung gibt es eine Alternative.

Diese Bäckereien in Lotte bleiben an Neujahr geschlossenAlle Filialen der Bäckerei JustusDie Filiale der Bäckerei RemkeAlle Filialen der Bäckerei WellmannDie Filiale der Bäckerei WiekingDiese Bäckerei im Umkreis öffnet am 1. Januar 2022Osna