Eintracht Mettingens Trainer Michael Pötter will mit seiner Mannschaft in die Bezirksliga aufsteigen.

Rolf Grundke

Lotte. In der Herren Kreisliga A befinden sich die Mannschaften aus Mettingen, Büren, Halen, Lotte und Velpe seit kurzem in der Winterpause. Zeit, um ein Fazit zu ziehen und zu schauen, wie sich die Teams bislang geschlagen haben und was sie tun, um sich ohne Hallenrunde fit zu halten.

Seit dem 12. Dezember 2021 bis zum 13. Februar 2022 befinden sich die Kreisliga-A-Fußballer in der Winterpause. Eine lange Zeit, die die Mannschaften überbrücken und in der die Trainer ihre Spieler „bei Laune“ und vor allem fit halten müsse