Die Anlieger wollen den Spielplatz auf dem Festplatz an der Cappelner Straße in Alt-Lotte erhalten - und versammelten sich deshalb zu einer Protestaktion am Lotter Rathaus.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Eigentlich wollte der Lotter Rat in der letzten Sitzung des Jahres die Weichen für ein Kinderwunschzentrum auf der ehemaligen Festwiese in Alt-Lotte stellen. Doch das rief einige Familien auf den Plan: Sie protestierten am Rathaus gegen das Vorhaben.

Erst in dieser Woche hatte sich die "Initiative Festwiese" zusammengefunden, eine Gruppe von Anliegern. Ihr Hauptanliegen: Der Spielplatz auf dem Gelände müsse erhalten bleiben. In 13 Punkten, die sie vor der Sitzung an den Bürgermeister un