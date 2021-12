Thermografie-Aufnahmen können Wärmelecks an Gebäuden aufspüren.

energieland2050

Lotte. Angesichts rasant steigender Energiekosten lohnt es sich, Wärmelecks an der Gebäudehülle aufzuspüren und die Ursachen zu beheben, schreibt die Gemeinde Lotte. Sie unterstützt Hausbesitzer, die ihr Eigenheim unter die Lupe nehmen wollen.

Dafür beteilige sich Lotte an einer Thermografie-Aktion, die kreisweit in Zusammenarbeit mit dem Verein energieland2050 angeboten wird und ein guter Einstieg für gezielte Modernisierungsmaßnahmen sei, schreibt die Gemeinde in einer Pressemi