Hendrik Dresselhaus (lila Trikot) vergab mehrere Großchancen für Velpe Süd.

Rolf Grundke

Lotte. Die Herren-Kreisliga A hatte es am letzten Spieltag vor der Winterpause nochmal in sich. Neben einem erneuten Führungswechsel an der Tabellenspitze gab es einige Überraschungen, drei Tagessieger und einen großen Verlierer.

Fangen wir mit dem großen Verlierer an. Der SC Velpe Süd verlor das Kellerduell gegen den letzten der Tabelle, Teuto Riesenbeck II, mit 1:6 und verschaffte der Reserve der Kanalstädter damit den ersten Saisonsieg der laufenden Spielzeit. Ei