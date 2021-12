Hier können Sie sich in Lotte aktuell auf Corona testen lassen

Das neue Testzentrum öffnet am Freitag, 10. Dezember, hier vor dem östlichen Giebel der Alt-Lotter Tennishalle.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Ab Freitag, 10. Dezember, eröffnet ein neues Corona-Testzentrum an der Tennishalle in Alt-Lotte. Damit gibt es in der Gemeinde fortan vier Testmöglichkeiten.

Betreiber des neuen Testzentrums ist Alexander Frontzek. Er ist in Alt-Lotte aufgewachsen und hat in den zurückliegenden Jahren einige Unternehmen gegründet, Sportfreunde-Stadionbesuchern ist er etwa als Caterer bekannt. „Weil derzeit sehr