Am Montag, 13. Dezember, ist Blutspende in Lotte

Spenderblut ist auch in der Corona-Pandemie wichtig. Daher lädt das DRK am 13. Dezember zum Blutspenden in Lotte ein.

dpa/Marius Becker

Lotte. Am Montag, 13. Dezember, ruft das Deutsche Rote Kreuz in Lotte zur Blutspende auf. Blutspender sind von 16.30 bis 20.30 Uhr im DRK-Betreuungszentrum am Saerbecker Damm 7 willkommen.

Seit Ausbruch der Coronapandemie habe der DRK-Blutspendedienst West mit einem Corona-Hygiene- und Sicherheitskonzept erreicht, dass zehntausende Blutspendetermine ein sicherer Ort für alle Beteiligten geblieben seien, heißt es in einer Pres