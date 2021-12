Bennet (links) und Devin sind sich einig: Hier am Haupteingang des Evangelischen Kindergartens in Wersen soll die Faire-Kita-Plakette montiert werden.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Die Evangelische Kita in Lotte-Wersen darf sich jetzt „Faire Kita“ nennen. Was bedeutet die Auszeichnung, und was hat die Einrichtung dafür getan? Ein Ortsbesuch.

Beim Leitertreffen des Kitaverbundes im Kirchenkreis Tecklenburg habe ein Mitarbeiter des Kreises Steinfurt das Projekt „Faire Kita“ vorgestellt, das ein Förderkreis im Jahr 2020 initiiert habe, berichtet Christiane Hommel, Co-Lei