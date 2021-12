300 Menschen sind am Freitag im Lotter Rathaus geimpft worden. (Symbolfoto)

Lotte. Entspannt verlief das Impfen mit Termin, den der Kreis Steinfurt im Lotter Rathaus organisierte. Gegen Corona gab es 300 Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen.

Am Eingang des Rathauses wurde kontrolliert, ob die Besucher einen der 288 Termine in Lotte am Freitag, 3. Dezember, zwischen 13 und 19 Uhr ergattert hatten. Wartezeiten gab es wegen der Terminvergabe keine. Verabreicht wurde auss