Im Leistungskurs Biologie der Gesamtschule Lotte/Westerkappeln engagierten sich diese vier Schülerinnen zusammen mit ihrer Lehrerin Jennifer Burrey am Welt-Aids-Tag 2021 besonders: Anja Tews, Maxima Kemme, Lena Schill und Marie-Louise Reichelt (von links).

Friedrich Schönhoff

Lotte. Ausgestattet mit Material der Aids-Hilfe Osnabrück, informierten die Schüler des Leistungskurses Biologie der Gesamtschule Lotte/Westerkappeln am Welt-Aids-Tag 2021 ihre Mitschüler.

In der Mittagszeit am 1. Dezember, der seit mehr als 30 Jahren der Tag der internationalen Kampagne gegen Aids ist, war das Foyer des Schulgebäudes in Wersen gut besucht und das Interesse an dem, was es auf den Tischen zu sehen gab, war gro